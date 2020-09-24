Son dakika haberleri: DHA YURT BÜLTENİ - 25 - Son Dakika

Son dakika haberleri: DHA YURT BÜLTENİ - 25

Gelen son dakika haberlerine göre Hatay'da 8 farklı noktada orman yangını; 1 gözaltı (4)ORMANI KUNDAKLAYAN KİŞİYİ SUÇÜSTÜ YAKALAYAN PERSONEL KONUŞTUHatay'ın Arsuz ilçesinde, ormanlık alanda 8 farklı noktada çıkan yangına müdahale esnasında yangını çıkardığı belirtilen Fatih M.

Son dakika haberleri: DHA YURT BÜLTENİ - 25, System.String[]

Hatay'da 8 farklı noktada orman yangını; 1 gözaltı (4)

ORMANI KUNDAKLAYAN KİŞİYİ SUÇÜSTÜ YAKALAYAN PERSONEL KONUŞTU

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, ormanlık alanda 8 farklı noktada çıkan yangına müdahale esnasında yangını çıkardığı belirtilen Fatih M.'yi fark eden Hatay Orman Koruma ve Milli Parklar görevlisi Dursun Mehmet Akay, şüpheliyi, elindeki çakmak ve bıçakla beraber orman bölgesinde etkisiz hale getirdiğini belirtti.Yangının bir çok yerden çıkmasını sabotaj olabileceği ihtimali üzerinde durarak hareket ettiklerini anlatan Akay, "Arsuz Orman İşletme Şefliği'ne gelen ihbar üzerine ben de milli parklar görevlisi olarak, yangın yerine şefimle beraber iştirak ettik. Yangına kısa bir müdahalede bulunduk, söndürmeye çalıştık. Baktık ki, yangın 5-6 yerden çıkmaya devam ediyor. Şefimle kısa bir istişare ederek, bunun bir sabotaj olabileceğini düşündük. Şefim de bana dedi ki, 'biraz ileriye git bakalım kimse var mı, yok mu bir bak'. Bende gittim orada daha sonra adının Fatih M. olduğunu öğrendiğimiz şüpheli şahsa denk geldim. Elinde çakmak, bıçak, şişe gibi türlü şeyler vardı. Orada şahsı aldım ben, getirdim. Şefimle beraber, kontrol altına aldıktan sonra jandarmaya teslim ettik. Ormanlarımızı korumaya devam edeceğizö ifadelerine yer verdi.

Gözaltı, Hatay, Fatih, Arsuz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 21:40 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: DHA YURT BÜLTENİ - 25 - Son Dakika

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