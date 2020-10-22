Son dakika haberleri... DHA YURT BÜLTENİ - 25 - Son Dakika

Son dakika haberleri... DHA YURT BÜLTENİ - 25

22.10.2020 21:10
Son dakika haberleri... DHA YURT BÜLTENİ - 25, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Yolcu otobüsünde genç kızı taciz eden muavin tutuklandı EDİRNE'den İstanbul'a giden yolcu otobüsünde seyahat eden 17 yaşındaki genç kız E.H.'yi taciz eden muavin Hüseyin Ç. (31), Keşan ilçesinde polis ekiplerince yakalandı.

Yolcu otobüsünde genç kızı taciz eden muavin tutuklandı

EDİRNE'den İstanbul'a giden yolcu otobüsünde seyahat eden 17 yaşındaki genç kız E.H.'yi taciz eden muavin Hüseyin Ç. (31), Keşan ilçesinde polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan Hüseyin Ç. tutuklandı.

Edirne'de bir akrabasını ziyaret eden E.H., salı günü İstanbul'a dönerken bindiği yolcu otobüsünün muavini Hüseyin Ç., tarafından taciz edildi. Muavin, genç kızın yanındaki koltuğa oturup, cinsel organıyla oynarak, tacizde bulundu. E.H., bu durumu cep telefonu kamerası ile kaydedip, İstanbul'da duruma anlattığı ailesiyle birlikte muavin hakkında polise giderek şikayette bulundu. Muavin Hüseyin Ç., görüntülerinin yayınlandığı sosyal medyada büyük tepki gördü.

E.H.'nin şikayeti üzerine polisin aradığı muavini Keşan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri bugün yakaladı. Polis, yaptığı çalışmada, Hüseyin Ç.'nin ailesiyle birlikte Keşan'a geldiğini ve buradan da yaşadığı Uzunköprü ilçesine gitmek üzere bir araçla yola çıktığını belirledi. Aracı takibe alan polis, yolda durdurup içindeki muavini gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin Ç. savcılıktaki soruşturmasının ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderildi. Evli ve 4 çocuk babası olduğu öğrenilen muavin mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------------Adliye binası-Polis araçları-Tutuklanan muavinin adliyeden çıkarılması-Hüseyin Ç.'nin polis aracına bindirilmesi-Hüseyin Ç.'nin ailesi ile diyalogları-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne),

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Afyonkarahisar'da FETÖ'den gözaltına alınan 3 şüpheli serbest bırakıldı AFYONKARAHİSAR merkezli 5 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden Afyonkarahisar'da adliyeye sevk edilen 3'ü, 'etkin pişmanlık' hükümlerinden faydalanarak adli kontrolle bırakıldı.

FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ankesörlü veya büfe telefonlarından örgütün 'mahrem imamları' olarak nitelendirilen terör örgütü yöneticilerince ardışık, periyodik ve şifreli arandıkları tespit edilen ikisi muvazzaf, ikisi aktif görevdeki doktor ve ikisi de askeri okullardan ilişiği kesilen 6 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda önceki gün Afyonkarahisar, Muğla, Kars, Ankara ve Kocaeli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda şüphelilerden 5'i yakalanarak, gözaltına alındı.

5 şüpheliden işlemleri tamamlanan 3'ü Afyonkarahisar'da adliyeye sevk edildi. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 2 şüpheliden birinin Kars ve diğerinin de Muğla'nın Marmaris ilçesinde adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Aracın adliye bahçesine girişi-Zanlıların araçtan inişi-Zanlıların adliyeye girişi-Adliye detay

HABER- KAMERA: Ali Fuat GÜÇLÜER/AFYONKARAHİSAR,

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7 SAAT SÜREN ARAMA ÇALIŞMALARI SONA ERDİ

Diyarbakır'da, HDP'nin il ve ilçe binalarına polis operasyonu (5)

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, evlatları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin önünde oturma eylemi sürdürdüğü HDP İl Başkanlığı ile Yenişehir Başkanlığı binalarında öğle saat 12.30'da başlatılan aramalar saat 19.30'da sona erdi.

Polis ekiplerince 7 saat süren arama çalışmalarında HDP binalarında ele geçirilen çok sayıda örgütsel doküman, örgütsel notlar, dijital malzemeler, toplatma kararı bulunan çok sayıda kitap-dergi-gazete, PKK/KCK terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının bulunduğu posterler, tişört, resimler, YPG/PKK terör örgütünün sözde bayrak/flamasının olduğu bez parçalarına el konuldu. Arama çalışmalarının sona ermesinin ardından soruşturma kapsamında haklarında gözaltına kararı çıkarılan HDP Diyarbakır İl Eş Başkanları Zeyyat Ceylan ve Hülya Alökmen Uyanık, ifadeleri alınmak üzere Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Öte yandan, polis ekipleri HDP il binasında ayrıldıkları sırada evlatları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, 'Kahrolsun HDP' sloganları attı.

Edirne, Polis, Keşan, Kız, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... DHA YURT BÜLTENİ - 25 - Son Dakika

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