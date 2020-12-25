Son dakika haberleri: DHA YURT BÜLTENİ - 26 - Son Dakika

İZMİR'DE SAHTE İÇKİ OPERASYONU

İZMİR'de jandarma ekiplerinin bir eve yaptığı operasyonda, çok miktarda sahte içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir evde sahte içki üretimi yapıldığı bilgisini aldı. Bunun üzerine söz konusu evi teknik ve fiziki takibe alan ekipler, bir süre sonra operasyon düğmesine bastı. Eve yapılan operasyonda 1 kişi gözaltına alınırken, adreste yapılan aramalarda 5 ve 220 litrelik bidonlar halinde toplam 11 bin 200 litre sahte içki ele geçirildi. Sahte içkiler imha edilmek üzere jandarma ekipleri tarafından alınırken, gözaltına alınan M.G. isimli şüpheli ise karakola götürüldü.