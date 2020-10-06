Seyyar satıcıyı darbeden zabıtalar, takılıp düştüğünü söyledi - Son Dakika

Seyyar satıcıyı darbeden zabıtalar, takılıp düştüğünü söyledi

İZMİR'de, vatandaşın cep telefonuyla görüntülediği seyyar tatlıcı Murat Mençuk'un (27) zabıta görevlilerince darbedilmesiyle ilgili açılan dava başladı.

Seyyar satıcıyı darbeden zabıtalar, takılıp düştüğünü söyledi, System.String[]

İZMİR'de, vatandaşın cep telefonuyla görüntülediği seyyar tatlıcı Murat Mençuk'un (27) zabıta görevlilerince darbedilmesiyle ilgili açılan dava başladı. Tarafların birbirinden şikayetçi olduğu olayda mağdur olduklarını iddia eden zabıtalar, Mençuk'un takılarak düştüğünü öne sürdü.

Olay, geçen yıl 23 Ocak'ta, İkiçeşmelik Caddesi'nde meydana geldi. Zabıta ekipleri, el arabasıyla tatlı satan Murat Mençuk hakkında işlem yapmak istedi. Mençuk, seyyar arabaya da el koymak isteyen zabıta ekiplerine direndi. Çıkan tartışma sırasında seyyar arabadaki tatlılar yola döküldü. Çevredekilerin uyarısına rağmen zabıtalar Mençuk'u darbederken, o anlar ise cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi. Başında ve gözünde şişlikler ve morluklar oluşan Mençuk'un şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede olaya karışan zabıta memurları hakkında 'kasten yaralama ve görevi kötüye kullanma' suçlarından 2 yıldan 6,5 yıla kadar hapis cezası istendi. Tatlıcı Murat Mençuk hakkında ise 'hakaret ve görevi yaptırmamak için direnmek' suçlarından dava açıldı. İzmir 34. Asliye Mahkemesi'nde müşteki sanıklar hakim karşısına çıktı. Görülen ilk celseye müşteki sanık Mençuk ile müşteki sanık olan zabıtalar İsmail S., Muhammet B., Barış D., Muhammet D., Alican Ç., Gürkan K., Mehmet Ö., Fatih Y., Emre A., Soner S. ve tarafların avukatları katıldı.Duruşmada söz alan tatlıcı Murat Mençuk, zabıtalardan şikayetini yineledi. O anları anlatan Mençuk, "Tezgahımda halka tatlısı satıyordum. 4 sivil zabıta bana seslenerek 'Tatlıcı gel' dedi. Giderken tatlı da sarıp götürdüm. İçlerinden birisi tezgahı bırakıp gitmemi söyledi. Tezgahımı alamayacaklarını ve polise gideceğimi söyleyince biri kolumu büktü. Seyyar arabamın kapısına parmağım sıkıştı, tatlılar yere döküldü. Ardından biber gazı sıktılar. Araba düşünce kırılan camı elime aldım. Biber gazı yüzünden zor görüyordum. Sonra camı bırakıp kazmayı aldım. Arkamdan görmediğim biri çelme takınca yere düştüm. Soner S. ben yerdeyken tekme atıyordu. Kaçamıyordum çünkü etrafımı çevirmişlerdi. O arada tanımadığım zabıtalar, 3 parke taşı attı. Şikayetçiyim" dedi.DİRENDİĞİ İÇİN ŞİKAYETÇİYİMZabıtalardan Fatih Y., tatlıcı Mençuk'un takılıp düştüğünü iddia etti. Fatih Y., "Sanık bir ara yere eğilince Barış D.'ye takılıp yere düştü ve eline kazma aldı. Ben sanığa hiçbir eylemde bulunmadım. Kendisi kazmayı kaldırdığı sırada küfretti" diye konuştu.Mençuk'un tatlı arabasını kendisinin devirmeye çalıştığını söyleyen zabıta Soner S., "İddia ettiği gibi onu yerde tekmelemedim ve parke taşı atmadım. Yasal işlem yapacağımızı söyleyince seyyar tezgahı devirmeye çalıştı. Aracına zarar gelmesin diye engel olmaya çalıştım. Tezgahın camını patlatıp kırık camı eline aldı ve ben de engellemek için belinden sarıldım. Gürkan K. biber gazı sıkınca onun peşinden camla koşmaya başladı. Yerdeki kazmayı alıp Mehmet Ö.'ye vurmaya çalıştı. Görevimiz sırasında direndiği için ben de şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.Murat Mençuk'u darbetmediklerini söyleyen Gürkan K. ise, "Kendisine satışın uygun olmadığını izah ettim, ancak aracını vermek istemedi. 'Benden mal alamazsınız' diyerek aracını devirmeye çalıştı. Cam parçasıyla üzerime koşunca kendimi korumak için biber gazı sıktım. Ona hiçbir darp eyleminde bulunmadım" dedi.Zabıtalardan Muhammed B. de Mençuk'u engellemek için belinden sarıldığını söyledi.Müşteki sanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, yeni tanıkların dinlenmesi gerektiğine hükmederek duruşmayı erteledi.ÖMRÜMDE BÖYLE DAYAK YEMEDİM

Zabıtaların mahkemede verdiği ifadelerin doğru olmadığını iddia eden Murat Mençuk, duruşma sonrası yaptığı açıklamada, "İzmir Büyükşehir zabıtaları beni çağırdı ve arabayı bırakmamı söylediler. Kabul etmeyince beni darbettiler. Parmağım arabanın kapısına sıkıştıktan sonra kanadı. Yere düştükten sonra tekmelediler. Kaçarken de arkamdan parke taşı attılar. Yalan beyanda bulunuyorlar. Hiçbirine küfretmedim. Davamdan vazgeçmeyeceğim. O günden beri psikolojim bozuk. Ömrümde ilk kez böyle bir dayak yedim" dedi.


Seyyar satıcıyı darbeden zabıtalar, takılıp düştüğünü söyledi
Seyyar satıcıyı darbeden zabıtalar, takılıp düştüğünü söyledi
Seyyar satıcıyı darbeden zabıtalar, takılıp düştüğünü söyledi
Seyyar satıcıyı darbeden zabıtalar, takılıp düştüğünü söyledi
Seyyar satıcıyı darbeden zabıtalar, takılıp düştüğünü söyledi

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Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 10:33 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Seyyar satıcıyı darbeden zabıtalar, takılıp düştüğünü söyledi - Son Dakika

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