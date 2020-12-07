Son dakika haberleri | DHA YURT BÜLTENİ - 3 - Son Dakika

Son dakika haberleri | DHA YURT BÜLTENİ - 3

07.12.2020 10:32
Son dakika haberleri | DHA YURT BÜLTENİ - 3, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre İkna edilerek teslim olan PKK'lı kadın, ailesiyle buluştu BATMAN'da güvenlik güçlerinin ikna çabaları sonucu terör örgütünden kaçarak teslim olan PKK'lı kadın, ailesiyle buluşturuldu.

İkna edilerek teslim olan PKK'lı kadın, ailesiyle buluştu

BATMAN'da güvenlik güçlerinin ikna çabaları sonucu terör örgütünden kaçarak teslim olan PKK'lı kadın, ailesiyle buluşturuldu.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin, PKK'lı teröristlerin ikna çalışmalarıyla teslim olmalarını sağlamaya yönelik çalışmaları sürüyor. 14 yaşındayken 2014 yılında terör örgütü PKK'ya katılan ve hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan arama kaydı bulunan PKK'lı kadın, ekiplerin ikna çabaları sonucu 5 Aralık'ta örgütten kaçarak Şırnak Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim oldu. Batman'a getirilen PKK'lı kadın, ailesiyle buluşturuldu. Duygusal anların yaşandığı buluşmada aile, güvenlik güçlerine teşekkürlerini iletti.

PKK'lı kadın ile yapılan görüşmede 14 yaşındayken çeşitli vaatlerle kandırılarak terör örgütüne katıldığını, örgütün yaşı küçük çocukları kandırarak örgüte katılmalarını sağladığını, örgüt hakkında anlatılanlar ile dağdaki yaşamın bağdaşmadığını söyledi. Terör örgütü içerisinden kaçmaya karar verdiğini ancak örgütün baskısı nedeniyle harekete geçemediğini, zor koşullar altında örgütten kaçmayı başararak Batman Emniyet Müdürlüğü aracılığıyla güvenlik güçlerine teslim olduğunu anlatan kadın, kendisi gibi terör örgütünden kaçma arayışında olan birçok örgüt mensubu olduğunu aktardı. Bu arayış içerisinde olanların korkmamaları gerektiğini belirten PKK'lı kadın, Türkiye Cumhuriyeti devletinin kendisini çok sıcak karşıladığını, emperyalist devletlerin veya güçlerin maşası olarak kullanıldıklarına dikkat çekti.

Teslim olan PKK'lı kadın, Batman'daki sorgusunun ardından Diyarbakır'ın Silvan İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Batman, Kadın, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | DHA YURT BÜLTENİ - 3 - Son Dakika


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