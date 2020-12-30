Son dakika haberleri: DHA YURT BÜLTENİ - 3 - Son Dakika

Son dakika haberleri: DHA YURT BÜLTENİ - 3

30.12.2020 10:07
Son dakika haberleri: DHA YURT BÜLTENİ - 3, System.String[]

Son dakika haberler... Parkta terör propagandasına 2 gözaltıAntalya'da kentin en yoğun parklarından birinde terör propagandası yaptığı iddia edilen 2 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

Parkta terör propagandasına 2 gözaltı

Antalya'da kentin en yoğun parklarından birinde terör propagandası yaptığı iddia edilen 2 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesinde yer alan kentin en yoğun parklarından Yavuz Özcan Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, park içerisinde alkol alan 2 kişi, bağırarak terör propagandası yapmaya başladı. Parkta arkadaşlarıyla gezen V.Y. (27), terör örgütü lehine slogan atıldığını duyunca hemen polisi arayarak ihbarda bulundu. İhbarla birlikte olay yerine çok sayıda resmi, motorize ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri sevk edildi. Ekipler, park içerisinde V.Y.'nin gösterdiği şüphelilerden birini gözaltına aldı. Park içinde kaçmaya çalışan diğer şüpheli de kısa sürede yakalandı. Kelepçelenen 2 şüpheli suçlamaları kabul etmezken, ekip otosuna bindirilerek polis merkezine götürüldü.

Münir Karaloğlu, Antalya, Polis, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: DHA YURT BÜLTENİ - 3 - Son Dakika


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