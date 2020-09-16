ANTALYA Akaryakıt hırsızlığı şüphelileri, bidonlarla adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Akaryakıt hırsızlığı şüphelileri, bidonlarla adliyeye sevk edildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çeşitli araç ve jeneratör depolarından hortumla akaryakıt çalmakla suçlanan 2 şüpheli, polis tarafından yakalandı. Delil olarak el konulan bidonlarla birlikte adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Manavgat'ın Sanayi Mahallesi'nde geçen 27 ve 28 Ağustos tarihlerinde 2 iş yerine ait kamyonetlerden ve bir iş yerinin jeneratöründen toplam 490 litre akaryakıt çalındı. İş yeri sahiplerinin şikayette bulunması üzerine Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

GÜVENLİK KAMERALARINDAN TESPİT EDİLDİ

Çevredeki güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu şüphelilerin kullandığı otomobil tespit edildi. Plakasından yapılan araştırmada otomobilin, Alanya'da bir firmadan kiralandığı belirlendi. Polis ekipleri, cumartesi günü kimlik bilgilerine ulaştığı şüphelilerin, başka bir otomobil kiraladıklarını tespit etti. Side Mahallesi'nde bulundukları adrese operasyon düzenleyen polis, şüpheliler G.A. ve B.K.'yi gözaltına aldı. DELİL BİDONLARLA ADLİYEYE SEVK

Otomobilin arka yolcu koltuğunda, poşet içerisinde eldiven, açık bagaj bölümünde ise mazot kokusu gelen 6 bidon ele geçirildi. Polis merkezine götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından geçen pazar günü, delil olarak el konulan bidonlarla birlikte savcılığa sevk edildi. Cumhuriyet savcısı tarafından sorgulanan şüpheliler, 'otodan hırsızlık' suçundan tutuklanmaları istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Nöbetçi sulh ceza hakimi tarafından ifadeleri alınan şüpheliler, 'hırsızlık' suçundan tutuksuz yargılanmak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.