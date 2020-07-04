Son dakika haberleri: DHA YURT BÜLTENİ - 5 - Son Dakika

Son dakika haberleri: DHA YURT BÜLTENİ - 5

Son dakika gelişmesine göre HAVAİ FİŞEK FABRİKASININ ÇEVRESİNDE İZ TAKİP KÖPEKLERİYLE ARAMA YAPTILAR4 kişinin öldüğü havai fişek fabrikasındaki patlamada kayıplar aranıyor (5)İZ TAKİP KÖPEKLERİYLE ARAMA YAPTILARHendek'te 15 dönüm alan üzerine kurulu havai fişek fabrikasında dün meydana gelen patlamanın ardından enkaz...

HAVAİ FİŞEK FABRİKASININ ÇEVRESİNDE İZ TAKİP KÖPEKLERİYLE ARAMA YAPTILAR

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4 kişinin öldüğü havai fişek fabrikasındaki patlamada kayıplar aranıyor (5)

İZ TAKİP KÖPEKLERİYLE ARAMA YAPTILAR

Hendek'te 15 dönüm alan üzerine kurulu havai fişek fabrikasında dün meydana gelen patlamanın ardından enkaz kaldırma çalışmaları sürerken, aynı zamanda da kayıp 3 kişiyle ilgili arama kurtarma ekipleri havai fişek fabrikası çevresinde aramalarını sürdürüyor. Patlamanın meydana geldiği fabrikada inceleme yapmak için Ankara'dan gönderilen kriminal ekibi ise fabrika içerisindeki üretim yeri, depo ve çevresinde incelemelerini başlattı. Ekiplerin kaza mı, kusur mu yoksa ihmal mi olup olmadığını inceleyecekleri öğrenildi.Patlamanın olduğu alanda kayıp 3 kişiyle ilgili arama çalışmaları sürerken jandarma, AFAD ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri 6 iz koku takip köpekleriyle fabrika çevresinde bulunan ormanlık alanda, fındık bahçesi ve mısır tarlaları içerisinde arama yaptı. Ekiplerin arama çalışmaları devam ediyor.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 11:52 Kaynak: DHA

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