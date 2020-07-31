Son dakika haberleri: DHA YURT BÜLTENİ - 6

Son dakika habere göre Kahramanmaraş'ta acemi kasaplar hastanelere akın etti KAHRAMANMARAŞ'ta kurban keserken kazara kendilerini kesen acemi kasaplar hastanelerde tedaviye alındı.

Kahramanmaraş'ta acemi kasaplar hastanelere akın etti KAHRAMANMARAŞ'ta kurban keserken kazara kendilerini kesen acemi kasaplar hastanelerde tedaviye alındı. KAHRAMANMARAŞ'ta kurban keserken kazara kendilerini kesen acemi kasaplar hastanelerde tedaviye alındı. Her Kurban Bayramı'nda yaşanan bilindik manzaralar bu bayramda yaşandı ve Kahramanmaraş'ta hastaneleri acil servisleri kurban yerine kendilerini kesen acemi kasaplarla dolu. Aralarında çocukların da olduğu acemi kasaplar ambulansla veya yakınları tarafından hastaneler götürülerek tedavileri yaptırıldı. Sağlık personeli tarafından dikişleri atıldıktan sonra taburcu edilen acemi kasaplar, yarım bıraktıkları işi bitirmek için tekrara kurbanının yanına gitti.

Haber Yayın Tarihi: 31.07.2020 10:21

Kaynak: DHA

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