Son dakika haberleri... DHA YURT BÜLTENİ - 7 - Son Dakika

Son dakika haberleri... DHA YURT BÜLTENİ - 7

Bir son dakika haberine göre İzmir'de toplu taşımadaki yoğunluk tedirgin ediyorİZMİR'de toplu taşımada yaşanan yoğunluk nedeniyle koronavirüs adeta yok sayıldı.

Son dakika haberleri... DHA YURT BÜLTENİ - 7, System.String[]

İzmir'de toplu taşımadaki yoğunluk tedirgin ediyor

İZMİR'de toplu taşımada yaşanan yoğunluk nedeniyle koronavirüs adeta yok sayıldı. Özellikle sabah ve akşam iş çıkış saatlerinde yaşanan yoğunluk vatandaşları tedirgin etti. Sosyal mesafe kurallarına uyulmamasının yanında, özellikle ulaşımda gerekli önlemlerin alınmaması nedeniyle vatandaşlar belediyeye tepki gösterdi.

İzmir'de sabah ve akşam saatlerinde toplu taşıma araçları ve duraklarda yoğunluk oluştu. Tüm illerde uygulanacağı açıklanan toplu taşımada 'ayakta yolcu' kısıtlamasına rağmen, iş saati olması nedeniyle duraklara yanaşan otobüs şoförleri ayakta yolcu alırken, otobüslere binen vatandaşların sosyal mesafeye uymadıkları görüldü. Hem sabah hem de akşam iş çıkış saatlerinde sosyal mesafe kuralına uyulmaması dikkat çekti. Vatandaşlar da yaşanan yoğunluktan dolayı virüs korkusunun arttığını dile getirdi. İZBAN, Metro, Tramvay ve otobüs duraklarının bulunduğu bölgelerde sosyal mesafesiz şekilde toplu taşımaya binmek için oluşan yoğunluk vatandaşları tedirgin etti. Öte yandan İZBAN'da işe yetişmek isteyen vatandaşlar, neredeyse birbirlerine temas halinde yolculuğunu sürdürmek zorunda kaldı. Virüsle mücadele çalışmaları sürerken vatandaşların yapılan tüm uyarılara rağmen koronavirüsü umursamadan bir arada bulunduğu ve sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığı o anlar dikkat çekti.

'SEFER SAYILARI ARTTIRILMALI'Yaşanan yoğunluk nedeniyle toplu taşımada zor anlar yaşadığını ifade eden vatandaşlardan Umut Tutcu (23), İZBAN'ı çok sık kullandığını dile getirerek sefer aralıklarının arttırılması gerektiğini söyledi. Tutcu, "İlk başlarda insanlarda bir korku vardı. O korkunun etkisiyle insanlar çok bilinçli davrandılar ama insanlar biraz daha kanıksadı ve alışkanlıklarından vazgeçmiyor. İnsanlar özgürlüklerine düşkün olduğu için artık çok da dikkat etmiyor. Sosyal mesafeyi korumak çok önemli ama ne kadar söylesek de insanlar bu durumu kayıtsız kalmaya başladı. Ben daha çok İZBAN ve vapur kullanıyorum. Mesai giriş ve çıkış saatlerinde yoğunluk oluşuyor ve sosyal mesafeye dikkat edilmiyor. Özellikle büyükşehirlerde buna uymak, dikkat etmek çok güç. İzmir'de İZBAN seferleri çok seyrek. Özellikle Metro ile mukayese ettiğimizde daha seyrek. Sefer sayıları arttırılabilir. En azından sabah saatlerinde ve akşam iş çıkış saatlerinde bu uygulanırsa, kendiliğinden sosyal mesafe oluşacaktır. Herkes işe gitmeye çalışıyor. Bu noktada bütün önlemler alınmalı. Her şeyi insanlardan beklemek doğru olmaz" dedi.'TOPLU ULAŞIMDA KİŞİ KAPASİTESİNİN  AZALTILMASI GEREKİYOR'Köyde yaşadığını ve kalabalık ortamlardan genelde uzak kaldığını dile getiren vatandaşlardan Ahmet Cengiz (43), kent merkezine geldiğinde gördüğü manzara karşısında üzgün olduğunu belirterek, "Herkes kurallara uymalı. Kimse maskesiz dolaşmamalı ve işi olan dışarı çıkmalı. Üzücü bir olay. İş başvurusu için merkeze indik. Menemen'de köyde yaşıyorum. Köyde bu tür olaylarla karşılaşmadığımız için şehirde bu kadar dikkatsiz davranılmış olması üzücü geliyor. Toplu taşımaya binmeye çekiniyoruz. Bugün bindik çok kalabalıktı. Toplu taşımada kapasitenin azaltılması gerekiyor. Toplu taşıma araçlarının da bu kurala uygun yolcu alarak dikkat etmesi gerekiyor. Minibüsler de çok sayıda yolcu alıyor. Özellikle bu konuya minibüs şoförlerinin dikkat etmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan Şinası Modur (46) ise "Toplu taşımada kesinlikle sosyal mesafe kuralına uyulmuyor. İnsanlar da dikkat etmediği için sağlık personeli oldukça zor günlerden geçiyor. Sağlık Bakanlığı tarafından alınan tedbirler anlatılıyor, virüsün önlenmesi için gerekli açıklamaları yapıyor, uyarılarda bulunuyor ama insanlar yine kendi bildiğini yapmaktan geri kalmıyor. Bir laf vardır; 'İmam ne derse desin, cemaat yine bildiğini okur.' Milletimiz şu an aynı bu şekilde, bu işin sonu nereye varır bizler de bilmiyoruz. Herkes bildiğini yapıyor" diye konuştu.

Toplu Taşıma, Sabah, İZBAN, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 12:18 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... DHA YURT BÜLTENİ - 7 - Son Dakika

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