Son dakika haberleri! DHA YURT BÜLTENİ - 7 - Son Dakika

Son dakika haberleri! DHA YURT BÜLTENİ - 7
08.11.2020 12:56
Gelen son dakika haberine göre Koronavirüsten hayatını kaybeden eski belediye başkanı doktor, toprağa verildiKayseri'de, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden Melikgazi eski Belediye Başkanı, Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Sami İpek (73) toprağa verildi.
Koronavirüsten hayatını kaybeden eski belediye başkanı doktor, toprağa verildi
Kayseri'de, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden Melikgazi eski Belediye Başkanı, Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Sami İpek (73) toprağa verildi.
Kayseri'de özel hastanede Kulak Burun Boğaz Uzmanı olarak görev yapan Op. Dr. Sami İpek, bir ay önce koronavirüse yakalandı. Hastanede tedaviye alınan İpek, doktorların tüm çabasına rağmen dün hayatını kaybetti.Melikgazi eski Belediye Başkanı olan İpek için Asri Mezarlıkta cenaze töreni düzenlendi. Törene, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, mesai arkadaşları ve yakınları katıldı. İpek, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.
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