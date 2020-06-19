Son dakika haberleri! DHA YURT BÜLTENİ-8 - Son Dakika

Kocaeli Baro Başkanı, Ankara'ya yürüyüşe başladı

KOCAELİ Baro Başkanı Bahar Gültekin Candemir, illerde çoklu baro kurulmasına olanak sağlayan yasa tasarısına karşı Ankara'ya yürüyüşe başladı. Candemir, Ankara'da baro başkanları ile buluşarak Anıtkabir ve TBMM ziyaretlerinde bulunacak.

Kocaeli Barosu Başkanı Bahar Gültekin Candemir, TBMM'de hazırlanan illerde çoklu baro kurulması ve nispi seçim yapılması, ayrıca avukatların herhangi bir baroya bağlı olma zorunluluğunun kaldırılması konusundaki yasa tasarısına karşı, Türkiye Barolar Birliği ve 80 baronun ortak olarak yayımladığı bildiri kapsamında yürüyüşe geçti.

Yürüyüşe başlamadan önce adliye önünde toplanan avukatlarla birlikte açıklama yapan Kocaeli Barosu Başkanı Bahar Gültekin Candemir, "Bugün o bildirgelerde saklı tuttuğumuz demokratik hak kullanımı doğrultusunda Türkiye'de pek çok ilde bulunan baro başkanları olarak yürüyüş gerçekleştiriyoruz. Hedefimiz Ankara Anıtkabir'de bir resmi program ve Barolar Birliği ve Meclis ziyaretlerinde bulunacağız. Ümit ediyorum sesimizi duyarlar " diye konuştu.

Baro Başkanı Candemir'in açıklaması sırasında çevresindeki avukatların sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü. Açıklamanın ardından Candemir, kendisine eşlik eden 8 kişi ile birlikte yürüyüşe başladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Adliye önünde avukatları toplanması

Kocaeli Barosu Başkanı Bahar Gültekin Candemir'in açıklaması

Yürüyüşün başlaması

Detay

HABER: Selda Hatun TAN-KAMERA: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),

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Kazada ölen anne ve kızı son yolculuğuna uğurlandı

KONYA'da ışık ihlali yaptığı öne sürülen sürücünün kamyonuyla hafif ticari araca çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden Fatma Yıldız (74) ile kızı Emine Pala (38) son yolculuğuna uğurlandı. Aynı kazada yaralanan sürücü Ali Yıldız (47) tedavisinin ardından taburcu olurken gözaltına alınan kamyon şoföre Hasan İbiş'in (60) bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında, merkez Karatay ilçesi Adana Çevre yolu Kumköprü Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, ışık ihlali yapan Hasan İbiş yönetimindeki 42 DZ 664 plakalı hafriyat yüklü kamyon, Ali Yıldız'ın kullandığı 42 NA 746 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle yol kenarına savrulan hafif ticari araçtaki Ali Yıldız yaralanırken, annesi Fatma Yıldız ve kardeşi Emine Pala yaşamını yitirdi. Kaza anı ise güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı. Görüntülerde, bir aracın kavşakta sinyalizasyondaki ışık nedeniyle beklediği sırada kamyonun hızla geçtiği ve o sırada hafif ticari araca çarptığı görüldü.

ANNE VE KIZI DEFNEDİLDİ

Kazada yaralanan Ali Yıldız, tedavisinin ardından taburcu oldu. Yaşamını yitiren anne Fatma Yıldız ile kızı Emine Pala'nın cenazesi de bugün merkez Karatay İlçesi İstiklal Mahallesi'ndeki mahalle mezarlığına defnedildi. Yaşamını yitiren Fatma Yıldız'ın, kanser tedavisi gördüğü ve sürücü Ali Yıldız'ın annesini hastaneye muayeneye götürdüğü, ilaçlarını yazdırdıktan sonra evlerine dönerken kazanın meydana geldiği ortaya çıktı.

KAMYON ŞOFÖRÜ: SARI YANIYORDU

Kazanın ardından korkup kaçtığı iddiasıyla kamyonunu terk edip kaçan ve kısa süre yakalanan sürücü Hasan İbiş'in de bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. İbiş'in ilk ifadesinde "Ben geçerken sarı ışık yanıyordu. Selektör yaptım ama kurtaramadım" dediği öğrenildi.