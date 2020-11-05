Son dakika haberleri... DHA YURT BÜLTENİ - 8 - Son Dakika

Kadın bakkal vuruldu, kızı ise babasının vurduğunu öne sürdü

KONYA'da bakkal işleten Halime D. (36), eve götürmesi için kızına vereceği ruhsatlı tabancasının iddiaya göre, elinin duvara çarpması sonucu ateş almasıyla karnından yaralandı. Halime D., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Annesi kanlar içinde kaldıktan sonra ambulans çağırmak için 112 Acil Servisi arayan kızı İ.D.'nin (17) "Babam annemi vurdu. Annem yaralı, ambulans gönderin" diye ihbarda bulunduğu öğrenildi. Bunun üzerine gözaltına alınan ve suçlamayı kabul etmeyen Vedat D. (44) ise eşinin, tabancıyı kızına vermek isterken ateş aldığını öne sürdü.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Karatay ilçesi Çelebi Mahallesi Adile Sultan Sokakta bulunan Halime D.'ye ait bakkalda meydana geldi. Halime D. iş yerinde duran tabancasını, eve götürmesi için kızına vermek isterken, iddiaya göre elinin duvara çarpması sonucu tabanca ateş aldı. Tabancadan çıkan 3 mermiden 1'i karnına isabet eden Halime D., kanlar içinde yere yığıldı. Kızı İ.D., de ambulans istemek için 112 Acil Servisi arayıp "Babam annemi vurdu. Annem yaralı, ambulans gönderin." diye ihbarda bulundu. Yaralı Halime D., ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Tedavisi devam eden Halime D.'nin ilk ifadesinde eve götürmesi için kızına vereceği ruhsatlı tabancasının, elinin duvara çarpması sonucu ateş almasıyla karnından yaralandığını söyledi.

Polis, şüphe üzerine Vedat D.'yi gözaltına alırken, İ.D.'nin de ifadesine başvurdu. İ.D.'in ilk ifadesinde annesinin, yanlışlıkla kendisini vurduğunu öne sürdüğü öğrenildi.. Suçlamayı kabul etmeyen Vedat D. de ifadesinde eşinin, tabancıyı kızına vermek isterken ateş aldığını iddia etti etti.

Soruşturma sürüyor.

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