Son dakika haberleri: DHA YURT BÜLTENİ - 9 - Son Dakika

Milletvekilleri ve bürokratları kaçırma planı yapan DEAŞ'lılara operasyon: 19 gözaltı (2)

DÖVÜP, İŞKENCE YAPMIŞLAR

Adana merkezli DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden birinin kadın olduğu öğrenildi. Emniyette sorguları devam eden şüphelilerin, örgütün aktif eylemlerini gerçekleştirdiği bildirildi. Gözaltındaki örgüt üyelerinin bazılarının, daha önce dini değerlere hakaret ettiklerini öne sürdükleri kişileri dövüp, kulaklarını keserek işkence yaptıkları iddia edildi.

HABER: Nuri PİR-Mustafa YUSUF KANTARLI/ ADANA,

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Adıyaman'da şüpheli ölüm

ADIYAMAN'da, Abdurrahman Gözek (41) yakınları tarafından tuvalette ölü bulundu. Polis Gözek'in ölümünü şüpheli bularak soruşturma başlattı.Olay, sabah saatlerinde Kayalık Mahallesi'nde meydana geldi. Tekstil işçisi 3 çocuk babası Abdurrahman Gözek, yakınları tarafından tuvalette hareketsiz bulundu. Yakınlarının ihbarı üzerine adrese gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Gözek'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Gözek'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Gözek'in kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından belirlenecek.