Şehit Yarbay Sayın, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Şehit Yarbay Sayın, son yolculuğuna uğurlandı

19.11.2020 13:27
Şehit Yarbay Sayın, son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

IRAK'ın kuzeyinde Pençe-Kaplan harekatı bölgesinde meydana gelen araç kazasında şehit olan Personel Yarbay Rasim Sayın(43), memleketi Edirne'nin Havsa ilçesi Yolageldi köyünde, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

IRAK'ın kuzeyinde Pençe-Kaplan harekatı bölgesinde meydana gelen araç kazasında şehit olan Personel Yarbay Rasim Sayın(43), memleketi Edirne'nin Havsa ilçesi Yolageldi köyünde, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kaplan harekatı bölgesinde dün meydana gelen araç kazasında Personel Yarbay Rasim Sayın ile ile Uzman Çavuş Mehmet Sinan Kılıç, şehit oldu. Şehitlerden Yarbay Sayın'ın cenazesi havayoluyla Tekirdağ Çorlu Atatürk Havalimanı'na oradan da memleketi Edirne'nin Havsa ilçesi Yolageldi köyüne getirildi. Yolageldi köyündeki evinde helallik alınan şehit Yarbay Rasim Sayın'ın Türk bayrağına sarılı naaşı cenaze namazı için köy meydanına götürüldü. Koronavirüs salgını önlemleri altında sosyal mesafe dikkate alınarak kılınan cenaze namazına AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Valisi Ekrem Canalp, Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı, Mehmet Fatih Kacır, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Kıdemli Albay Mehmet Cihanoğlu, İl Jandarma Komutanı Abdülkadir  Seri, şehidin ailesi, yakınları, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende şehidin eşi Sevda Sayın ile  kızı Elif Sayın, birbirine sarılarak göz yaşı dökerken baba Yaşar Sayın ile anne Fatma Sayın, yakınlarının yardımı ile güçlükle ayakta durmaya çalıştı. Gözyaşlarının sel olduğu cenaze namazının ardından şehit Yarbay Rasim Sayın, köy mezarlığında toprağa verildi.


Şehit Yarbay Sayın, son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Yarbay Sayın, son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Yarbay Sayın, son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Yarbay Sayın, son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Yarbay Sayın, son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Yarbay Sayın, son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Yarbay Sayın, son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Yarbay Sayın, son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Yarbay Sayın, son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Yarbay Sayın, son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Yarbay Sayın, son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Yarbay Sayın, son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Yarbay Sayın, son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Yarbay Sayın, son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Yarbay Sayın, son yolculuğuna uğurlandı

Yarbay, Edirne, Havsa, Şehit, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şehit Yarbay Sayın, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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