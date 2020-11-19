Şehit Yarbay Sayın, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Şehit Yarbay Sayın, son yolculuğuna uğurlandı

IRAK'ın kuzeyinde Pençe-Kaplan harekatı bölgesinde meydana gelen araç kazasında şehit olan Personel Yarbay Rasim Sayın(43), memleketi Edirne'nin Havsa ilçesi Yolageldi köyünde, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Son Dakika

Tanımadığı biri tarafından kafasına bıçak saplanan adam, 3 gün sonra işe döndü

Can Tanrıyar ve Tamar Oner, nikahtan önce Wedding Shower düzenledi

Korona test kuyruğunu protesto eden adam hastane önünde soyundu

HES kodu zorunluluğu esnaf için yeni bir kazanç kapısı oldu

Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrilmişken vatandaşlar kuyumculara akın etti

Tuğba Ekinci, genç sunucuyla aşk yaşadığı konuşulan Cem Yılmaz'a öfke kustu: Şımartmayın yaşlanmış insanları

Yanında çalışan ustalar bile tarifini bilmiyor! Ali Koç da bu lezzetin müdavimi oldu

Plaja giden aile, kayaların altında kaldı! Anne 7 aylık bebeğine sarılı halde bulundu