Son dakika haberleri... DHA YURT ÖZEL GÜNDEMİ - Son Dakika

Son dakika haberleri... DHA YURT ÖZEL GÜNDEMİ

24.10.2020 08:41
Son dakika haberleri... DHA YURT ÖZEL GÜNDEMİ, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre 'PAZAR DEĞİL, SANKİ KORONA PARTİSİNE GELDİK'ADANA'da, eylül ayında koronavirüs salgınında vaka sayısının pik yapmasına ve salgının etkisini devam ettirmesine rağmen kurallar hiçe sayılarak semt pazarlarında aşırı kalabalıklar oluştu.

'PAZAR DEĞİL, SANKİ KORONA PARTİSİNE GELDİK'

ADANA'da, eylül ayında koronavirüs salgınında vaka sayısının pik yapmasına ve salgının etkisini devam ettirmesine rağmen kurallar hiçe sayılarak semt pazarlarında aşırı kalabalıklar oluştu. Alışveriş için pazara gelen Bahar Özdemir, duruma tepki göstererek, "Ne mesafe kaldı ne de maske. Pazar değil, sanki korona partisine geldik" dedi.

Türkiye'de mart ayından itibaren etkisini gösteren koronavirüs salgını sonrası toplu alışveriş yapılan semt pazarlarına tedbir için bir dizi kural getirildi. Maske takmanın zorunlu olduğu semt pazarlarında özellikle son günlerde kurallara uyma noktasında rehavet yaşandı. Eylül ayında koronavirüs vaka sayısının pik yaptığı Adana'da kapalı semt pazarında alışverişe çıkan bazı vatandaşlar maske takmazken, pazardaki aşırı kalabalık görenleri şaşkına çevirdi. Pazar alanında neredeyse iğne atılsa yere düşmeyecek şekilde kalabalık oluşurken, bazı vatandaşlar bu yoğunluğa rağmen maskelerini kollarına ya da çene altlarına takmayı tercih etti. Pazar esnafının bazıları da maske takmadan satış yapmaya devam etti.

'PAZAR DEĞİL, SANKİ KORONA PARTİSİNE GELDİK'

Pazar alışverişine gelen ancak kalabalığı görünce pişman olduğunu dile getiren Bahar Özdemir, sosyal mesafe ve maske kuralının birçok kişi tarafından ihlal edildiğini belirterek, "Birçok kişi maskesiz dolaşıyor. Tezgah arası mesafe demişlerdi. Hani görüyor musunuz, var mı mesafe? Kalabalığa diyecek bir şey bulamıyorum. Ne mesafe kaldı ne de maske. Pazar değil, sanki korona partisine geldik" dedi.

Alışveriş yaptığı sırada maskesini çenesinin altına takan, daha sonra kameraları görünce düzelten İbrahim Gelincik ise kalabalık olsa da pazara gelmeye mecbur kaldıklarını söyledi.

Türkiye, Eylül, Adana, Pazar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... DHA YURT ÖZEL GÜNDEMİ - Son Dakika

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