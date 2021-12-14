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Son dakika haberleri... DHKP/C operasyonunda detaylar ortaya çıktı - Son Dakika

Son dakika haberleri... DHKP/C operasyonunda detaylar ortaya çıktı

14.12.2021 16:47

Son dakika haberine göre Terör örgütü DHKP/C'nin İstanbul yapılanmasına ilişkin düzenlenen operasyonda yakalan şüphelilerin, baskın sırasında çelik kapı kırılana kadar bilgisayarları yaktıkları ortaya çıktı.

Terör örgütü DHKP/C'nin İstanbul yapılanmasına ilişkin düzenlenen operasyonda yakalan şüphelilerin, baskın sırasında çelik kapı kırılana kadar bilgisayarları yaktıkları ortaya çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şubesince dün DHKP-C'ye yakınlığıyla bilinen İdil Kültür Merkezi'ne dün operasyon düzenlenmiş, 9 kişi "şüpheli" sıfatıyla gözaltına alınmıştı.

Örgüte yönelik düzenlenen operasyonun ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Örgüt tarafından "kozmik oda" olarak tabir edilen, yurt dışı lider kadrosuyla yurt içi lider kadrosu arasındaki emir ve talimatları içeren yazışmaların da yapıldığı ileri sürülen DHKP-C'ye yakınlığıyla bilinen Okmeydanı'ndaki İdil Kültür Merkezi'ne gerçekleştirilen ve C.T., B.V., S.G., R.A., B.Y., B.I., S.K., C.K. ve F.Ş. adlı 9 kişinin "şüpheli" sıfatıyla gözaltına alındığı baskına ilişkin çarpıcı ayrıntılara ulaşıldı.

YAKILAN BİLGİSAYARLAR SİBER ŞUBEDE İNCELENİYOR

Elde edilen bilgilere göre operasyonda, zanlıların baskın sırasında çelik emniyet güçlerince kapı kırılana kadar örgütsel dokümanları yaktıkları ortaya çıktı. Bilgisayar, harddisk, flash bellek ve ram kısımları ihtimal bir operasyonda sökülüp kırılabilecek şekilde açıkta bırakılan dijitallerin şüphelilerce yakıldığı ve kırıldığı öğrenildi. Harddisk ve hafıza kartlarından oluşan dijital dokümanların, geriye dönük olarak İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şubesinde incelemeye alındığı ve kurtarılmaya çalışıldığı aktarıldı.

DİJİTAL VERİLER KURTARILIRSA HANGİ EYLEM PLANI OLDUĞU AÇIĞA ÇIKMIŞ OLACAK

Dijital verilerin kurtarılması halinde içinde hangi eylem planların yer aldığı açığa çıkacak. Öte yandan adı geçen kültür merkezine daha önce de defalarca operasyon düzenlenmiş, bu baskınlardan birinde yurtiçinde bulunan örgüt üyelerinin sözde lider kadrosuna göndermiş oldukları faaliyet raporları ve örgütün Türkiye genelinde bölge, alan ve iller bazında kodlamaları içeren bilgilerin ele geçirildiği ifade edilmişti.

(Sadık Kahraman/ İHA)

Son dakika haberleri... DHKP/C operasyonunda detaylar ortaya çıktı
Son dakika haberleri... DHKP/C operasyonunda detaylar ortaya çıktı
Son dakika haberleri... DHKP/C operasyonunda detaylar ortaya çıktı
Son dakika haberleri... DHKP/C operasyonunda detaylar ortaya çıktı
Son dakika haberleri... DHKP/C operasyonunda detaylar ortaya çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Münir Karaloğlu, İstanbul, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... DHKP/C operasyonunda detaylar ortaya çıktı - Son Dakika


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