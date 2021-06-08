DHMİ'den Jandarma Havacılık personeline eğitim

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı DHMİ Havacılık Akademisi, Jandarma Havacılık İtfaiye personeline yangın söndürme ve kurtarma eğitimi verdi.

DHMİ Havacılık Akademisi, havacılık sektörünün eğitim ihtiyacını karşılamaya devam ediyor. Üyesi olduğu ICAO ve EUROCONTROL kriterlerine göre havacılık personeline eğitim vermeye devam ediyor.

DHMİ Havacılık Akademisi, T.C. İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı Havacılık Başkanlığında istihdam edilen 98 havacılık personeline eğitim veriyor. DHMİ Personeli tarafından verilen eğitimde olası bir uçak yangınına müdahale ve uçak yangınından yolcuları kurtarma eğitimi veriliyor. 24 Mayıs 2021'de başlayan eğitimler 16 Temmuz 2021'de sona erecek. Dört grup halinde planlanan eğitimlerde her grup 60 saat eğitim alacak.

(Tuncer Cengiz/İHA)