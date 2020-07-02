Son dakika haberleri: Dicle Elektrik'ten Şanlıurfa'ya 5 milyon liralık yatırım - Son Dakika

Son dakika haberleri: Dicle Elektrik'ten Şanlıurfa'ya 5 milyon liralık yatırım

Son dakika gelişmesine göre Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (DEDAŞ) tarafından, Şanlıurfa'nın iki mahallesinde enerji dağıtım alt yapısının iyileştirilmesi amacıyla toplam 5 milyon liralık yatırım yapılacağı bildirildi.

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (DEDAŞ) tarafından, Şanlıurfa'nın iki mahallesinde enerji dağıtım alt yapısının iyileştirilmesi amacıyla toplam 5 milyon liralık yatırım yapılacağı bildirildi.

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Şirketten yapılan açıklamada, Dicle Elektrik tarafından merkez Eyyübiye ilçesine bağlı Osmanlı ve Yenice mahallelerinde enerji dağıtım alt yapısında iyileştirme amacıyla 5 milyon lira yatırım yapılacağı belirtildi.

Söz konusu yatırım ile 300 direk üstü sayaç otomasyon panosunun montajının gerçekleştirileceği aktarılan açıklamada, "Bu çalışma sırasında iki mahallede toplam 18 bin metre izolasyonlu alpek kablo ile 60 bin metre abone kablosu döşenecek. Ayrıca kurulu gücün artırılabilmesi için 400 KVA'lık ek bir trafo tesisi devreye alınacak. Cadde ve sokak aydınlatmasında kullanılacak 350 armatürün montajıyla iki mahalle modern bir aydınlatma sistemine kavuşacak." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dicle Elektrik Dağıtım İl Müdürü Osman Hondu, yatırımın kısa sürede tamamlanmasıyla enerji kalitesinin artacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Yenilenen şebeke alt yapısından iki mahallede yaşayan yaklaşık 3 bin abonemiz yararlanacak. Yatırım çalışmamız tamamlandığında Osmanlı ve Yenice mahallelerimizde kesintilere sebep olan aşırı yüklenme kaynaklı arızaları önemli ölçüde ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Yenilenen armatürlerimiz ise iki mahallemizi geceleri çok daha aydınlık yapacak. Müşteri memnuniyeti hedefimiz doğrultusunda il genelindeki alt yapı yenileme yatırımlarımıza kesintisiz devam edeceğiz."

Dicle Elektrik Dağıtım, Şanlıurfa, Dicle, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 12:21 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Dicle Elektrik'ten Şanlıurfa'ya 5 milyon liralık yatırım - Son Dakika

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