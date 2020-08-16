Son dakika haberleri! Dicle Nehri'nde akıntıya kapılan Hasan, kurtarıldı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Dicle Nehri'nde akıntıya kapılan Hasan, kurtarıldı

Son dakika haberine göre Dicle Nehri'nde akıntıya kapılan Hasan, kurtarıldıDİYARBAKIR'da serinlemek için girdiği Dicle Nehri'nde akıntıya kapılan Hasan Akdoğan (18), AFAD ve polis ekiplerince kurtarıldı.

Dicle Nehri'nde akıntıya kapılan Hasan, kurtarıldı

DİYARBAKIR'da serinlemek için girdiği Dicle Nehri'nde akıntıya kapılan Hasan Akdoğan (18), AFAD ve polis ekiplerince kurtarıldı. Olay, öğle saatlerinde merkez Sur ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Hasan Akdoğan bir grup arkadaşıyla birlikte serinlemek için Dicle Nehri'ne girdi. Bir süre suda yüzen Hasan'ın çırpındığını gören arkadaşları kurtarma çalışması başlatarak ekiplere ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerinin Hasan'ın akıntıya kapıldığı bölgede başlattığı su altı arama çalışması başlattı. Ekipler, yaptıkları 2 saatlik arama çalışmalarında Hasan'a baygın halde akıntıya kapıldığı yerden 200 metre uzaklıktaki bir bölgede ulaştı. Sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Hasan Akdoğan, hastaneye götürüldü.

Son dakika haberleri! Dicle Nehri'nde akıntıya kapılan Hasan, kurtarıldı

Hasan Akdoğan, Dicle, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2020 17:41

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Dicle Nehri'nde akıntıya kapılan Hasan, kurtarıldı - Son Dakika
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