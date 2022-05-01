Son dakika haberleri... Didim AK Parti'nin genç yöneticisi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Didim AK Parti'nin genç yöneticisi hayatını kaybetti

01.05.2022 15:33
Son dakika haberleri... Didim AK Parti'nin genç yöneticisi hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre AK Parti Didim İlçe Gençlik Kolları yönetim kurulu üyesi 25 yaşındaki Kezban Karababa hayatını kaybetti.

AK Parti Didim İlçe Gençlik Kolları yönetim kurulu üyesi 25 yaşındaki Kezban Karababa hayatını kaybetti.

Olay, Didim ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, AK Parti Didim İlçe Gençlik Kolları yönetiminde yer alan 25 yaşındaki Kezban Karababa, abisi tarafından evde hareketsiz şekilde yatarken bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karababa, daha sonra Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi sevk edildi. Karababa, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Genç kızın ani ölümü ailesi ve sevenlerini yasa boğarken olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

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Hisarcık, AK Parti, gençlik, Didim, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Didim AK Parti'nin genç yöneticisi hayatını kaybetti - Son Dakika


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