Son dakika haberleri... Didim'de ağaçlandırma seferberliğine destek olundu - Son Dakika

Geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde ülke genelinde başlatılan "Milli Ağaçlandırma Günü" seferberliği kapsamında 81 İl, 922 İlçe ve 30 ülkede eş zamanlı olarak gerçekleştirilen fidan dikimi Aydın'ın Didim ilçesinde de gerçekleştirildi.

Didim Çamlık Mahallesi Parlamenterler sitesi arkasındaki boş alanda gerçekleşen fidan dikimine Didim Kaymakamı Halil Avşar, Didim Garnizon Komutanı Çetin Gülseven, Didim Cumhuriyet başsavcısı M. Emin Çıplak, Belediye başkan yardımcısı Zeynel Şener, Kurum müdürleri, Oda başkanları, muhtarlar, vatandaşlar ve ana okul öğrencileri katıldı.

Fidan dikimi kapsamında belirlenen araziye 100 adet fidan dikimi yapılırken, Kaymakam Avşar "Geçen yıl Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 11 Kasım "Milli Ağaçlandırma Günü" olarak ilan edilmiştir. Bugünde 81 İl, 922 İlçe ve 30 ülkede eş zamanlı olarak fidan dikimi gerçekleştiriyoruz. Bu hususta bugün Kovid-19 tedbirleri kapsamında, İlçemizde de 100 adet fidan dikimi gerçekleştirdik. İlçemize ve ülkemize hayırlı olsun" dedi. - AYDIN