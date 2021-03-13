Son dakika haberleri... Didim'de Sahte çekle dolandırıcılık polise takıldı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Didim'de Sahte çekle dolandırıcılık polise takıldı
13.03.2021 15:00
Son dakika haberler... Aydının Didim ilçesinde sahte çek kullanılarak kendisine ait iş makinesinin satılacağını bildiren şahsın ihbarı sonucunda harekete geçen emniyet güçleri, 100 bin TL değerinde sahte çek ele geçirirken olayla ilgili 4 şüpheli göz altına alındı.
Aydının Didim ilçesinde sahte çek kullanılarak kendisine ait iş makinesinin satılacağını bildiren şahsın ihbarı sonucunda harekete geçen emniyet güçleri, 100 bin TL değerinde sahte çek ele geçirirken olayla ilgili 4 şüpheli göz altına alındı.
Edinilen bilgiye göre; Didim'de akıl almaz dolandırıcılık vatandaşın uyanıklığı sayesinde çözüldü. İlçede yaşayan Y.B adlı şahıs sahte çek kullanılarak kendisine ait greyderin 100 bin TL'lik sahte çekle satılmaya çalışıldığını tespit etti.
Olayı emniyete bildiren Y.B'nin ihbarının ardından harekete geçen emniyet güçleri olaya karıştığı tespit edilen G.S., Ş.Ç., S.Ö. ve İ.Ü adlı şüpheliler yakalayarak göz altına aldı.
Olayda ilgili olarak 5 adet cep telefonu ile 104 bin TL değerinde çek ele geçirildi. Polisin soruşturması devam ediyor. - AYDIN
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