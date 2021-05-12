Aydın'ın Didim ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda saksıda Hint keneviri yetiştiren bir kişi yakalandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Efeler Mahallesinde bir adrese yaptığı operasyonda saksıda yetiştirilen 37 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan D.K, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.