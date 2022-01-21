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Son dakika haberleri... Didim'de tütün operasyonu - Son Dakika

Son dakika haberleri... Didim'de tütün operasyonu

21.01.2022 14:25
Son dakika haberleri... Didim'de tütün operasyonu

Bir son dakika haberine göre Aydın'ın Didim ilçesinde emniyet güçleri çok sayıda kıyılmış tütün ve doldurulmuş makaron ve açık vaziyette kaçak tütün ele geçirdi.

Aydın'ın Didim ilçesinde emniyet güçleri çok sayıda kıyılmış tütün ve doldurulmuş makaron ve açık vaziyette kaçak tütün ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında Yeni Mahallede bulunan bir işyerinde yapılan aramalarda; "9 bin 660 adet içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron, 9 bin gram açık vaziyette kıyılmış tütün ele geçirildi. İşyeri sahibi H.T. adlı şahsa adli işlem yapıldığı öğrenildi. - AYDIN

Son dakika haberleri... Didim'de tütün operasyonu

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Hisarcık, Aydın, Didim, Tütün, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Didim'de tütün operasyonu - Son Dakika


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