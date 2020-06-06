Son dakika haberleri... Didim sahillerinde deniz keyfi - Son Dakika

Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası ve Didim ilçelerinde, vatandaşlar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uzun bir aradan sonra hafta sonu denize girdi.

Termometrelerin 30 dereceyi gösterdiği Didim'de vatandaşların tercihi dünyaca ünlü Altınkum Plajı oldu.

İstanbul, Ankara ve İzmir'den yoğun olarak gelen vatandaşlar havanın da sıcak olmasıyla denizin keyfini çıkardı.

Genel olarak Kovid-19 tedbirlerine uyulan plajda, vatandaşların bazıları belediyenin 1,5 metre arayla hazırladığı şezlonglarda güneşlendi.

Kuşadası ilçesinde ise Kadınlar Denizi Plajı ve Sevgi Plajında vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Kentteki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı da tercih edilen yerlerden biri oldu.