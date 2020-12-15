Safranbolu'ya dijital çağa uyumlu yeni nesil kütüphane kazandırılıyor - Son Dakika

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse , yaptığı açıklamada, özellikle gençlerin araştırmalarına ve okumalarına zengin içerik sunacak kütüphanenin kısa süre sonra halkın hizmetinde olacağını söyledi.

Kentte geniş kapsamlı kütüphane ihtiyacının karşılanacağı, bilgisayar üzerinde dijital kitapların yer aldığı, klasik kitapların yanı sıra Safranbolu'ya ait kaynak kitapların da bulunacağı kütüphane için çalışmalarda sona gelindi.

Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde yer alan, uzun süredir hazırlıkları devam eden kütüphanede çalışmalar hızlandırıldı.

Karabük 'ün Safranbolu ilçesinde, dijital çağa uyumlu yeni nesil ve klasik kütüphaneciliği de içinde barındıran geniş kapsamlı kütüphane yapılıyor.

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