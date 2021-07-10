Üye Girişi
Son dakika haberleri: 'Dijital ekran kullanımı çocukların motor becerilerini olumsuz etkiliyor' - Son Dakika

Son dakika haberleri: 'Dijital ekran kullanımı çocukların motor becerilerini olumsuz etkiliyor'

10.07.2021 10:30
Son dakika haberleri: 'Dijital ekran kullanımı çocukların motor becerilerini olumsuz etkiliyor', System.String[]

Son dakika haberler... ANKARA'da, Dr. Öğr. Üyesi Şebnem Gümüşcü, dijital ekran kullanımının çocukların motor becerilerini olumsuz etkilediğini belirterek, "Özellikle okul öncesi ve okul dönemindeki çocukların oyun ve ders için klavyeyi ağırlıklı olarak kullanmaları, küçük kas motor gelişimlerinin ve el...

ANKARA'da, Dr. Öğr. Üyesi Şebnem Gümüşcü, dijital ekran kullanımının çocukların motor becerilerini olumsuz etkilediğini belirterek, "Özellikle okul öncesi ve okul dönemindeki çocukların oyun ve ders için klavyeyi ağırlıklı olarak kullanmaları, küçük kas motor gelişimlerinin ve el becerilerinin desteklenmesi ihtiyacını ortaya çıkarmakta" dedi.

Güven Çayyolu Cerrahi Tıp Merkezi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Şebnem Gümüşcü, dijital ekranların çocukların motor becerilerine etkisi hakkında bilgi verdi. Gümüşcü, pandemi nedeniyle uzun süre dışarıda oynayamayan çocukların ilk adreslerinin tabletler olmasının motor becerilerini negatif yönde etkilediğini belirtti. Ailelerin çocuklarının dijital ekran kullanım sürelerini kısıtlamalarının önem taşıdığını kaydeden Gümüşcü, "Amerikan Pediatri Akademisi 18 aylıktan küçük çocukların ekrandan tamamen uzak tutulması gerektiğini belirtmekte. 18-24 ay arası çocukların ekran kullanımı, anne babaların takibinde ve çok kısa süreli olmalı. Ayrıca 2-5 yaş arası çocukların da anne babaların gözetiminde ve günde en fazla bir saat ekran karşısında kalması, sonraki yıllarda ise mutlaka bir süre sınırı verilerek kullanım sağlanması önerilmekte. Aynı zamanda, bebek ve küçük çocuklarda ekran kullanımının, çocukların gelişim alanlarına yönelik kanıtlanmış bir yararının bulunmadığı özellikle vurgulanmakta. Aileler uzaktan erişim ile çocuklarının teknoloji kullanımlarını kontrol edebilecekleri uygulamalardan yararlanarak ekran kullanım sürelerini kısıtlayabilirler" dedi.

'DOĞAL HAYATIN YERİNİ ALAMAZ'

Gümüşcü, çocuklarda motor gelişimine katkı sağlayan etkinliklere ilişkin, "Bilgisayarların, erken çocuklukta yapılması gereken kritik etkinliklerin yerine geçmesine izin verilmemeli. Bu etkinliklere örnek olarak; sanat, müzik, oyun, sosyal etkileşim, kitapları keşfetme, el becerileri, büyüklerle birlikte iş yapma, tırmanma, atlama gibi bedensel etkinlikler gösterilebilir. Hiçbir bilgisayar yazılımı, bu gerçek ve doğal hayatın yerini alamaz. Bu nedenle özellikle okul öncesi ve okul dönemindeki çocukların oyun ve ders için klavyeyi ağırlıklı olarak kullanmaları, küçük kas motor gelişimlerinin ve el becerilerinin desteklenmesi ihtiyacını ortaya çıkarmakta. Çocukların, bilgisayarda fareyi doğru ve etkin bir şekilde kullanmaları, örneğin; bir boyama programında renk seçme, boyayı boşaltma, silme, tek ve çift tıklama ve benzeri becerileri yapmaları, el-göz koordinasyonlarının gelişmesine yardımcı olacak. Fare ve klavye kullanarak yapacakları bu etkinliklerin yanı sıra; oyun hamuru, boya kalemleriyle boyama yapılması, ipe boncuk dizilmesi, dolu plastiğe çivi takılması, kuru nohutların içinden fasulyelerin ayıklanması, cetvel ile çizgi çizilmesi, şablon kullanılması, mozaik çalışması yapılması gibi üç boyutlu çalışmalar da çocukların el becerilerinin gelişmesini destekleyici etkinliklerdendir" diye konuştu.

'EGZERSİZ YAPMALARI İÇİN UYGUN ORTAM SAĞLANMALI'

Gümüşcü, düzenli fiziksel aktivite ile çocukların motor gelişimi arasında ilişki olup olmadığına dair, "Çocukların gelişimi bütünsel yaklaşım içinde ele alınmalı. Bu nedenle küçük kas motor gelişimlerinin yanı sıra, büyük kas motor gelişimlerinin de desteklenmesi önemli görülmekte. Özellikle Covid-19 döneminde hareketleri sınırlanan çocuklara, düzenli fiziksel egzersiz yapmaları için uygun ortam sağlanmalı. Ayrıca, Amerikan Pediatri Akademisi, çocuklarda obezite ve kardiyovasküler rahatsızlıkların önüne geçebilmek için 5-10 yaş arasındaki çocuklara, günde bir saat koşma ve basketbol gibi orta şiddetli fiziksel etkinlikler; haftanın üç günü ise tenis ve futbol gibi yoğun fiziksel etkinlikler tavsiye etmekte" ifadesini kullandı.


Son dakika haberleri: 'Dijital ekran kullanımı çocukların motor becerilerini olumsuz etkiliyor'

Çocuk Gelişimi, Tıp Merkezi, oyunlar, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: 'Dijital ekran kullanımı çocukların motor becerilerini olumsuz etkiliyor' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

TFF'ye oyuncu lisanslarını gönderen Galatasaray, 5 futbolcuyu listeye almadı 17:14 TFF'ye oyuncu lisanslarını gönderen Galatasaray, 5 futbolcuyu listeye almadı 7 yaşındaki kızını öldürmekle tehdit etti! Sonuç alamayan cani koca eşi ve kayınpederini katletti 17:00 7 yaşındaki kızını öldürmekle tehdit etti! Sonuç alamayan cani koca eşi ve kayınpederini katletti Tunceli'de Delta varyantı alarmı! 52 kişi karantinada 16:50 Tunceli'de Delta varyantı alarmı! 52 kişi karantinada
İş görüşmesi diye gittiği yerde kabusu yaşadı! Kayıp iş insanının kaçırıldığı ortaya çıktı 16:31 İş görüşmesi diye gittiği yerde kabusu yaşadı! Kayıp iş insanının kaçırıldığı ortaya çıktı PKK'lı teröriste operasyon! Para nakil aracı soyduktan sonra eylem hazırlığına girmişler 15:50 PKK'lı teröriste operasyon! Para nakil aracı soyduktan sonra eylem hazırlığına girmişler Havalimanında unutulan eşyaları almak isteyenlerin kuyruğu caddeye taştı 15:02 Havalimanında unutulan eşyaları almak isteyenlerin kuyruğu caddeye taştı
Hakan Sabancı ile olan yazışmalarını paylaşan Aygün Aydın tutuklanarak cezaevine gönderildi 14:13 Hakan Sabancı ile olan yazışmalarını paylaşan Aygün Aydın tutuklanarak cezaevine gönderildi İBB'den, İstanbullulara SMS ile uyarı! Sivrisinekler çocukların vücutlarında yara oluştutuyor 13:47 İBB'den, İstanbullulara SMS ile uyarı! Sivrisinekler çocukların vücutlarında yara oluştutuyor

Son Dakika Haberleri
17:02 Filistin'deki son durum masaya yatırılacak! Erdoğan- Mahmud Abbas görüşmesi başladı
16:36 Galatasaray, 16 milyon euroluk krizden çıkış reçetesi arıyor! Falcao, Feghouli ve Babel başa bela oldu
16:31 Özel ekip sır cinayeti çözdü! 30 yıllık arkadaşını öldürüp bir de sosyal medyada taziye mesajı paylaşmış
16:28 Teknoloji devlerinin Türkiye'de telefon üretimine başlamasıyla fiyatlar 1.500 TL'ye kadar indi
16:16 Kalp spazmı geçiren Alanya'nın forveti Khouma Babacar'dan gelen haberler iyi
16:03 WhatsApp'ın tepki çeken kararıyla ilgili yeni gelişme! Facebook'un yaptığı başvuru reddedildi
16:00 Komşusuyla girdiği yol kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
15:43 Son Dakika: Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yeni yardımcısı Emre Belözoğlu oldu
15:41 Fenerbahçe'nin yıldızı Altay Bayındır, formayı Berke Özer'e kaptırabilir
15:08 Bilim Kurulu Üyesi Balık, Avrupa'da yükselen vaka sayılarıyla ilgili konuştu: Aynı durum bizde de gerçekleşebilir
Memleket Partisi'ne geçen Meclis Üyesi darbedildi! Saldırının arkasında CHP'li gençlerin olduğu iddia edildi Memleket Partisi'ne geçen Meclis Üyesi darbedildi! Saldırının arkasında CHP'li gençlerin olduğu iddia edildi         
17:22
Rize'de denizde kaybolan kişinin cesedi Gürcistan'da bulundu Rize'de denizde kaybolan kişinin cesedi Gürcistan'da bulundu         
17:10
Kardeşlerin fıkra gibi arazi kavgası! 92 yaşındaki babaları dikenli tellerden atlayıp eve giriyor Kardeşlerin fıkra gibi arazi kavgası! 92 yaşındaki babaları dikenli tellerden atlayıp eve giriyor         
16:50
Özel ekip sır cinayeti çözdü! 30 yıllık arkadaşını öldürüp bir de sosyal medyada taziye mesajı paylaşmış Özel ekip sır cinayeti çözdü! 30 yıllık arkadaşını öldürüp bir de sosyal medyada taziye mesajı paylaşmış         
16:32
Teknoloji devlerinin Türkiye'de telefon üretimine başlamasıyla fiyatlar 1.500 TL'ye kadar indi Teknoloji devlerinin Türkiye'de telefon üretimine başlamasıyla fiyatlar 1.500 TL'ye kadar indi         
16:29
Bilim Kurulu Üyesi Balık, Avrupa'da yükselen vaka sayılarıyla ilgili konuştu: Aynı durum bizde de gerçekleşebilir Bilim Kurulu Üyesi Balık, Avrupa'da yükselen vaka sayılarıyla ilgili konuştu: Aynı durum bizde de gerçekleşebilir         
15:09
Müge Anlı'da sinir krizi geçiren Osman Büyükşen, bu kez de sosyal medyadan veryansın etti Müge Anlı'da sinir krizi geçiren Osman Büyükşen, bu kez de sosyal medyadan veryansın etti         
15:01
Sadece özel izinle üretiliyor! Salep orkidesinin kilosu bin liradan satılıyor Sadece özel izinle üretiliyor! Salep orkidesinin kilosu bin liradan satılıyor         
13:57
Volkan Demirel'in eşi oyuncu Zeynep Demirel, süper mini elbisesiyle doğum gününü kutladı Volkan Demirel'in eşi oyuncu Zeynep Demirel, süper mini elbisesiyle doğum gününü kutladı         
13:43
Aşk yaşadıkları iddia edilen Kaan Yıldırım ve Çağla Şıkel çiftinden ilk fotoğraf geldi Aşk yaşadıkları iddia edilen Kaan Yıldırım ve Çağla Şıkel çiftinden ilk fotoğraf geldi         
13:39
Haiti'de sular durulmuyor! Devlet Başkanı Mose'un öldürülmesinden sonra, 2 zanlıyı halatlarla bağlayıp kanlar içinde sokaklarla sürüklediler Haiti'de sular durulmuyor! Devlet Başkanı Mose'un öldürülmesinden sonra, 2 zanlıyı halatlarla bağlayıp kanlar içinde sokaklarla sürüklediler         
11:54
Petek Dinçöz, estetiğin ölçüsünü kaçırdı! Çok farklı birine dönüştü Petek Dinçöz, estetiğin ölçüsünü kaçırdı! Çok farklı birine dönüştü         
11:43
Her sabah öterek sahibini uyandıran horoz, her gün yumurtlamasıyla şaşkınlık yaratıyor Her sabah öterek sahibini uyandıran horoz, her gün yumurtlamasıyla şaşkınlık yaratıyor         
11:33
Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'ndaki adaylık karmaşasına son noktayı koydu: Onlara danışmadan aday açıklamak yanlış oldu Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'ndaki adaylık karmaşasına son noktayı koydu: Onlara danışmadan aday açıklamak yanlış oldu         
11:23
Hindistan'daki sarhoş sığırlar, kaçak içki saklayan çiftçileri yakalattı Hindistan'daki sarhoş sığırlar, kaçak içki saklayan çiftçileri yakalattı         
10:50
Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı, sevgilisine atılan çirkin mesajları ifşa etti Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı, sevgilisine atılan çirkin mesajları ifşa etti         
22:24
Pfizer/Biontech aşısı yaptıran kadınlardan göğüs büyümesi şikayeti Pfizer/Biontech aşısı yaptıran kadınlardan göğüs büyümesi şikayeti         
21:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2021 17:56:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri: 'Dijital ekran kullanımı çocukların motor becerilerini olumsuz etkiliyor' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement