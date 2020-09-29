Son dakika... DTB Başkanı Tefenlili'den Dijital Tarım Pazarı çağrısı

Denizli Ticaret Borsası (DTB) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Tefenlili, 3. Tarım Şurası'nda alınan karar neticesinde Dijital Tarım Pazarı'nın (DİTAP) kullanıma açıldığını bildirdi.

Tefenlili, yaptığı yazılı açıklamada, faaliyete geçen Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) hakkında bilgilendirmede bulundu.

Tarım ve gıda sektörünün tüm paydaşlarının kullanımına açılan sistemle, sözleşmeli üretimin yaygınlaşarak ulusal gıda arzının daha sürdürülebilir olacağını ifade eden Başkan Tefenlili, şunları kaydetti:

"DİTAP ile alıcı ve üretici arasında doğrudan satışlar da gerçekleşebilecek. Sözleşmeli üretimle, sanayi ve pazarın ihtiyacına göre önceden planlanarak üretim yapılacak. Bu sayede üretici ve alıcıların finansal ve operasyonel kabiliyetleri artacak, üretici ve satıcılar fiyat dalgalanmalarına karşı direnç kazanacak. İki fazdan oluşan sistemde birinci fazda altyapı ve sistem kurulacak. İkinci fazda ise üreticinin, alıcının, bankaların, sigortacıların, nakliyecilerin ve her türlü üretim, pazarlama faktörünün bir arada olacağı bir ekosistem olacak. Bu sayede DİTAP ile üretimden sofraya tüm süreç online izlenebilecek."

Üretici ve alıcıların www.ditap.gov.tr adresinden sisteme kolayca kayıt olabileceklerine işarte eden Tefenlili, "Kayıt için üreticilerin Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS), alıcıların ise Esnaf ve Sanatkarlar Bilgi Sistemine (ESBİS) ve Merkezi Sicil Kayıt Sistemine (MERSİS) kayıt olmaları gerekmektedir. Yeni kurulan bu sisteme büyük ölçekli alıcılar da dahil oldu. Şu an için 44 bin kayıtlı kullanıcı var. Tarım ve Orman Bakanlığımızın hayatı geçirdiği bu sistem tarımda, üretimde reform niteliğinde. Sistemin ülkemiz tarımına, üreticilerimize, alıcılarımıza ve tüketicilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.