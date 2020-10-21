Son dakika haberleri: Dikili Belediyesi, tepkiler üzerine kum ocağı kararından geri adım attı - Son Dakika

İzmir'de, Dikili Belediyesi tarafından Deliktaş Mahallesi'ne yapılması planlanan kum ocağı projesi, vatandaşların yoğun tepkileri üzerine iptal edildi.

Dikili ilçesine bağlı Deliktaş Mahallesi'ndeki zeytin ve çam ağaçlarıyla kaplı toplam 598 hektarlık alanda yapılması planlanan kum ocağı projesi, yöre halkının sert tepkisine neden olmuştu.

Dikili Belediyesi Ariyet Ocağı Tanıtım Projesinde, "Sahada toplam 100 bin m3/yıl (170 bin ton/yıl) malzeme iş makinaları ile yerinden sökülecek ve tamamı bölgedeki alt yapı çalışmalarında kullanılmak üzere nakledilecektir" ifadelerine yer vermişti. Yoğun tepki gören ve miting düzenleyen vatandaşlarda, geçtiğimiz günlerde tepkisini bir kez daha dile getirince Dikili Belediyesi geri adım atmak zorunda kaldı.

İptal edildi

Tüm bu gelişmeler ve vatandaşların projeye karşı durması üzerine Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, köy meydanında bir açıklama yaparak projenin iptal edildiğini duyurdu.

Adil Kırgöz, "Gördük ki burada suiistimaller oluyor. Olay farklı yerlere çekilmeye çalışılıyor. Biz şuan şu noktadayız. Bir; doğaya zarar veren, tabiata zarar veren hiçbir eylemin, hiçbir oluşumun, hiçbir çabanın içinde olmayız. İki; bölge halkının büyük çoğunluğunun taraftar olmadığı bir eylemin içinde hiç olmayız. Biz burasını, bu işlemler tamamlanmamış olmasına rağmen, bugün itibariyle ilgili kurumlarımıza talimat verdik, ruhsat işlemlerinin durdurulmasının ve iptalinin dilekçesini verdik" dedi.

Vatandaşların alkışları ile sona eren açıklama sonrasında kalabalık sessizce dağıldı. - İZMİR