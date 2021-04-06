Dikili'de 63 göçmen ölüm yolculuğuna çıkmadan yakalandı - Son Dakika

Göçmenler, kimlik tespiti ve işlemlerinin ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, göçmenlerin Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçeceği yönünde ihbar aldı. Harekete geçen ekipler, aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu Kongo, Sudan , Afganistan ve Suriye uyruklu 63 göçmeni ölüme yolculuğa çıkmadan yakaladı.

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