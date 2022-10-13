Son dakika haberleri! Dilara'nın ölümünde tutuklanan Çağla: Dilara kaybolduktan sonra 'ölsün, gebersin' gibi kelimeler etmedim (2) - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Dilara'nın ölümünde tutuklanan Çağla: Dilara kaybolduktan sonra 'ölsün, gebersin' gibi kelimeler etmedim (2)

13.10.2022 15:58
Son dakika haberleri! Dilara'nın ölümünde tutuklanan Çağla: Dilara kaybolduktan sonra 'ölsün, gebersin' gibi kelimeler etmedim (2)

Gelen son dakika haberlerine göre ' KONUSUNDA DİLARA'DAN ŞÜPHELENDİK'Mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest kalan Ali K., Çağla Fatmanur Eğilmez'in sevgilisi olduğunu itiraf etti.

' KONUSUNDA DİLARA'DAN ŞÜPHELENDİK'

Mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest kalan Ali K., Çağla Fatmanur Eğilmez'in sevgilisi olduğunu itiraf etti. Çağla'nın zaman zaman görev yaptığı hamburgerciye geldiğini, oturduklarını anlatan Ali K., "Benim Çağla ile otururken habersiz olarak çekilmiş fotoğraflarımızı bir kişi resmi nikahlı eşime atmış. Fotoğrafın Dilara Köç tarafından çekildiği dedikodusu yayıldı. Biz de haliyle Dilara'dan şüphelendik. Sanırım 2 gün Dilara ile akşamüstü burgerin önünde konuşmak için Çağla ve Dilara ile bir araya geldik. Bu yaptığı davranıyın hoş olmadığını söyledik, şahsı o konuşmada kesinlikle tehdit etmedik. Akabinde olay gecesinde Çağla ve Şeymanur ile Dilara arasında görüşmeler yaşanmış, daha sonradan haberim oldu. Çağla rahatsızlık vermemek için arabadan inmemiş. Dilara ile konuşması için Şeyma'yı göndermiş. O konuşmada da tehdit veya şantaj içerikili bir şey yaşanmamış. Akşam görüşmeden sonra Çağla ile telefonla görüştük ve bu konulardan kaynaklı bir tartışma yaşadık. Akabinde de Çağla Dilara'yı aramış fakat ne konuştuklarını bilmiyorum. Bu olayın bir cinayet olduğunu düşünmüyorum. Benim Dilara'nın ölümü ile ilgili bir bilgim bulunmamaktadır. Bana okumuş olduğunuz İlayda ile Şeyma arasında geçen 'Ya Çağla bunu bu gece öldürtür babasına ya da bu gece özür diler' şeklindeki mesaj hakkında bilgim yoktur. Dilara'nın müstehcen fotoğrafları bende kesinlikle yoktur. Böyle fotoğrafların olduğuna ilişkin bilgim yoktur. Varsa da sevgilisi olduğu için Bedirhan'da vardır. Dilara'nın intihar ettiğini düşünüyorum. Bedirhan'dan ayrılma sürecinde hatta ilaç yutmak suretiyle intihar girişimi de olmuştu. Suçsuzum, hakkımda takipsizlik kararı verilmesini ve tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum" dedi.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Dilara'nın ölümünde tutuklanan Çağla: Dilara kaybolduktan sonra 'ölsün, gebersin' gibi kelimeler etmedim (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Dilara'nın ölümünde tutuklanan Çağla: Dilara kaybolduktan sonra 'ölsün, gebersin' gibi kelimeler etmedim (2) - Son Dakika
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