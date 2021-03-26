Baskil ilçesinde din görevlileri Şehit Fethi Sekin'in kabrini ziyaret etti.

Baskil İlçe Müftülüğü çalışanları, 5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesi önünde PKK'lı teröristler tarafından gerçekleştirilen saldırıda şehit düşen polis Fethi Sekin'in kabrini ziyaret ederek, dua etti.

İlçe Müftüsü Hüseyin Çakır, "Tek başına, son kurşununa kadar kahramanca çatışan şehit Sekin'in kabrini kurumda çalışanlarımız ile ziyaret ederek Kur'an-ı Kerim okuduk ve dualar ettik. Tüm şehitlerimizi saygı ve özlemle anıyoruz. Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Allah, vatan ve millet uğruna şehit olan bütün ecdadımıza rahmet, devletimizi ve milletimizi payidar eylesin." dedi.