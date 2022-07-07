Son dakika haberleri! Dinamit yüklü tırın devrildiği kaza anı kameralara yansıdı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Dinamit yüklü tırın devrildiği kaza anı kameralara yansıdı

07.07.2022 16:32

Son dakika haberleri: Rize'de pikap araçla çarpışan 16 ton dinamit yüklü tır yola devrilme anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Rize'de pikap araçla çarpışan 16 ton dinamit yüklü tır yola devrilme anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Kirazlık Mahallesi'nde 2 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rize'den Hopa istikametine giden ve 16 ton dinamit taşıyan SC-777-AH Gürcistan plakalı tırın şoförü, kavşaktan hatalı çıkış yapan Emre K.'nin kullandığı pikap araçla çarpıştı. Kameraların saniye saniye kaydettiği kazada tırın devrilme anı yürekleri de ağza getirdi. Çarpışmanın etkisiyle pikap yolda savrulurken dinamit yüklü tır ise devrildi. Kazada pikap aracın sürücüsü Emre K. yaralandı.

(Cengiz Yıldırım/İHA)

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Kaynak: İHA

Kirazlık, Rize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Dinamit yüklü tırın devrildiği kaza anı kameralara yansıdı - Son Dakika

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