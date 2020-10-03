Aydın'ın Efeler ilçesinde iddiaya göre dini nikahlı eşini öldüren zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Güzelhisar Mahallesi 41 sokakta dün saat 13.45 sıralarında meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, dini nikahlı olarak yaşadığı iddia edilen Dinçer Ö. ve Sinem Kaya bir süre sonra, Dinçer Ö.'nün eşine şiddet uygulamasından dolayı ayrı yaşamaya başladı. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenilen Dinçer Ö. iki çocuk annesi Sinem Kaya'yı bugün öğlen saatlerinde sokak üzerinde takip etmeye başladı. Dinçer Ö.'nün kendisini takip ettiğini gören Sinem Kaya sokak üzerinde bulunan kuaför dükkanına sığındı. Takibini sürdüren Dinçer Ö. kuaför dükkanına sığınan Sinem Kaya'yı yanında getirdiği silahla yedi el ateş ederek vurdu. Silah sesleri üzerine bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri Dinçer Ö.'yü hemen gözaltına aldı. Kanlar içerisinde yere yığılan Sinem Kaya'ya olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından müdahalede bulunuldu. Sinem Kaya olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olaydan sonra polis tarafından gözaltına alınan Dinçer Ö. bugün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Dinçer Ö. sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN