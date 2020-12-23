Son dakika haberleri | Dink Cinayeti Davası'nda savunmasını yapan Ahmet İlhan Güler: Bu şekilde suçlanmam örgüte yöneltilen suçlamaları zayıflatır - Son Dakika

Son dakika haberleri | Dink Cinayeti Davası'nda savunmasını yapan Ahmet İlhan Güler: Bu şekilde suçlanmam örgüte yöneltilen suçlamaları zayıflatır

23.12.2020 15:45
Son dakika haberleri | Dink Cinayeti Davası'nda savunmasını yapan Ahmet İlhan Güler: Bu şekilde suçlanmam örgüte yöneltilen suçlamaları zayıflatır, System.String[]

Son dakika haberleri... AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 76 sanığın yargılandığı davada, dönemin...

AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 76 sanığın yargılandığı davada, dönemin İstanbul İstihbarat Şube Müdürü sanık Ahmet İlhan Güler son savunmasını yaptı. Sanık Ahmet İlhan Güler, FETÖ mensubu sanıklar tarafından kasıtlı olarak bilgi ve belge gizlendiğini belirterek "Benim bu şekilde suçlanmam, terör örgütü mensuplarına yöneltilen suçlamaları zayıflatır, ki bu da doğru olmaz" dedi.

115. DURUŞMA YAPILDI

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 115. duruşmaya, tutuklu sanıklar Ramazan Akyürek ve Muharrem Demirkale ile başka suçtan tutuklu sanık Yavuz Karakaya ve Mehmet Uçar ve Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Ahmet İlhan Güler'in de bulunduğu tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları da  duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmada, sanıklar Ahmet İlhan Güler, Tevfik Cantürk, Ahmet Çetiner, Ahmet Faruk Aydoğdu ve Birol Ustaoğlu mütalaaya karşı son savunmalarını yaptı.

"ÖRGÜT İHMAL VARMIŞ GİBİ ORTAM OLUŞTURDU"

Mütalaada  "Görevi kötüye kullanmak" suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapsi talep edilen dönemin İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ahmet İlhan Güler savunmasında, "Savcılık mütalaasında zaten öldürülen kişiye yönelik aleni tepki ve protestolardan yola çıkılarak koruma istenmesi gerektiğine işaret edilmektedir. Ancak aleni tehdit ve tehlike durumu halinde bunu değerlendirerek koruma kararı sürecini başlatacak birim, istihbarat birimi değildir" dedi. Güler, savcılığın bulgularıyla "örgüt elemanlarının olayın gerçekleşmesine uygun oluşturmak için itina gösterdikleri ve istihbarat uygulamaları ve görevleri kapsamında buna engel olacak bir şey yapabilme ihtimaline engel olmak için bilgi sakladıkları ama diğer yandan başında bulunduğu makamı sorumlu göstermek için altyapı oluşturduklarını" söyledi. Güler, "Bu derece profesyonel bir suç örgütünün, savcılığın mütalaadaki suçlamasını bir an için kullanırsak görevi ihmal suretiyle kötüye kullanma ihtimalime imkan vermeyecek şekilde hareket ettikleri açıktır. Benim bu şekilde suçlanmam, terör örgütü mensuplarına yöneltilen suçlamaları zayıflatır ki bu da doğru olmaz" dedi. Güler, "Bilgi sahibi olduğuma dair tüm veriler, bu hususları iletmekte ihmal gösterdiğim birimlerin de bilgisi dahilindedir. Bu olayda İstanbul İstihbarat Şubesine ilişkin bir görevi ihmal yoktur. Suç örgütü aklı zaten bunu sağlamak için bilgi ve belge gizlemiş, amacı doğrultusunda kullanımına müsait gördüğü bir yazıyı istismar etmiştir. Suç örgütünün özellikle dışarıdan bu şekilde algılanacağını hesaplayarak olayın gerçekleşmesinden sonraki kusurlu arayışında, o tarihlerde başında bulunduğum İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü makamını ihmali varmış gibi zannedilmesi için ortam oluşturduğu ve kullandığı açıktır. Suç örgütüne tabi kamu görevlilerinin eylem ve işlemleri tek tek tespit edilerek suçlanmışken görevi ihmal suretiyle kötüye kullanmakla suçlanmam çelişki oluşturur" diyerek beraatini talep etti.

DURUŞMA YARIN DEVAM EDECEK

Mahkeme heyeti, 11 Ocak tarihli duruşmada Hamdi Egbatan, Hamza Celepoğlu, Mehmet Ayhan, Mehmet Uçar, Mehmet Ali Özkılıç, Metin Balta, Metin Yıldız ve Muhittin Zenit'in dinlenmesine karar verdi. Sanıklar Okan Şimşek, Onur Karakaya, Osman Gülbel, Özkan Mumcu, Reşat Altay, Sabri Uzun ve Şükrü Yıldız'ın ise 15 Ocak'ta dinlenilmesine karar verildi. Duruşma yarına ertelendi.


Fetullahçı Terör Örgütü, Fethullah Gülen, İlhan Güler, Hrant Dink, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Dink Cinayeti Davası'nda savunmasını yapan Ahmet İlhan Güler: Bu şekilde suçlanmam örgüte yöneltilen suçlamaları zayıflatır - Son Dakika


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