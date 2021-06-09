Son dakika haberleri! Dinlenmek için oturduğu yerden boşluğa düşen çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, Güzelyurt Mahallesi Fatih Caddesi'nde yürüyen 8 yaşındaki Ahmet C. dinlenmek için kaldırım kenarında bulunan bir mermere oturdu.

Esenyurt 'ta bir çocuk, dinlenmek için oturduğu yerden boşluğa düşerek hayatını kaybetti.

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