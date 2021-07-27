BURDUR'un Bucak ilçesinde, otomobiliyle seyir halindeyken kalp krizi geçiren Recep Özcan (61), önce okul duvarına daha sonra park halindeki hafif ticari araca çarparak durdu. Sağlık ekiplerinin kalp masajı yaparak, hastaneye götürdüğü Özcan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında, Pazar Mahallesi Ramazan Selen Bulvarı'nda meydana geldi. Recep Özcan yönetimindeki 15 AP 270 plakalı otomobil seyir halindeyken, önce eski okul bahçesi duvarına daha sonra da park halindeki 15 AAS 143 plakalı hafif ticari araca çarparak durdu. Kazayı görenler, durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, otomobilden yaralı çıkardıkları Özcan'ın kalp krizi geçirdiğini belirledi. Sağlık ekipleri, Özcan'a kalp masajı yaptı. Ambulansa alınan ve kalp mesajı yapılarak Bucak Devlet Hastanesi'ne götürülen Recep Özcan, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Recep Özcan'ın, seyir halindeyken kalp krizi geçirmesi sonucu aracın kontrolünden çıktığı kaybettiği ve kazanın meydana geldiği belirtildi.