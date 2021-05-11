Son dakika haberleri! Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: "Aşı programımız karşılıklı seyahatleri kolaylaştırıyor" - Son Dakika

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Türkiye'nin Macaristan ve Sırbistan'la karşılıklı seyahat kısıtlamalarının kaldırılması amacıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı sertifikasının tanınmasına yönelik yaptığı anlaşmalara dikkati çekerek, Türkiye'nin aşı programının karşılıklı seyahatleri kolaylaştırdığını bildirdi.

Kıran, Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Macaristan ve Sırbistan'la aşı sertifikası konusunda anlaştık. Bugünden itibaren test, karantina olmadan Macaristan'a seyahat edilebilecek. Sırbistan'la da aynı uygulamayı başlatıyoruz." açıklamasını yaptı.

"Aşı programımız karşılıklı seyahatleri kolaylaştırıyor." ifadesini kullanan Kıran, uygulamanın hayırlı olmasını diledi.