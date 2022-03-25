Son dakika haberleri! Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Ordu'da cenazeye katıldı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Ordu'da cenazeye katıldı

25.03.2022 17:49
Son dakika haberleri! Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Ordu'da cenazeye katıldı

Son dakika haberlerine göre Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, memleketi Ordu'nun Ünye ilçesinde akrabasının cenaze törenine katıldı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, memleketi Ordu'nun Ünye ilçesinde akrabasının cenaze törenine katıldı.

Ünye Belediyesi Muhtarlık İşleri, Ruhsat ve Denetim Müdürü İrfan İnce'nin eşi Münevver İnce için Ünye Büyük Camisinde cenaze töreni düzenlendi.

Törene ailesinin yanı sıra akrabası da olan Bakan Yardımcısı Kıran, Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi İdris Naim Şahin, Kaymakam Ayhan Işık, Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ve vatandaşlar katıldı.

İnce'nin cenazesi, kılınan namazın ardından Pınarbaşı Mahallesindeki aile kabristanlığına defnedildi.

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Yavuz Selim Kıran, Cenaze, Ünye, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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