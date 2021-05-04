Son dakika haberleri... Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Selanik ve Batı Trakya'yı ziyaret edecek - Son Dakika

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Selanik ve Batı Trakya'yı ziyaret edecek.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, 5-6 Mayıs tarihlerinde Selanik ve Batı Trakya'ya bir ziyaret gerçekleştirecek. Bakan Yardımcısı Kıran ziyarette, Ramazan ayı dolayısıyla Gümülcine ve İskeçe Müftüleri başta olmak üzere, kurum ve kuruluşlarının temsilcileriyle görüşecek. Batı Trakya Türk Azınlığı mensuplarıyla bir araya gelecek ve azınlık okulları ve Osmanlı eserlerini ziyaret edecek olan Bakan Yardımcısı Kıran, ayrıca Selanik'te Atatürk Evi'nde de incelemelerde bulunacak. - ANKARA