Son dakika haberleri: Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, ABD'li mevkidaşı Sherman ile ikili ve bölgesel konuları görüştü - Son Dakika

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, ABD'li mevkidaşı Wendy Sherman ile ikili ilişkilerin yanı sıra başta Afganistan, Suriye ve Libya olmak üzere bölgesel konuları görüştü.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Önal ile Sherman arasında Washington'da 2021 ABD- Türkiye Yüksek Düzeyli Siyasi Diyaloğu kapsamında yapılan toplantıya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamaya göre Önal ile Sherman, Türk-Amerikan ilişkilerinin önemini vurguladıkları görüşmede, iki NATO müttefikinin ortak alanlardaki iş birliğini derinleştirme çabalarını ve ortak endişeler konusundaki yaklaşımlarını ele aldı.

Daha sonra Türk ve Amerikan heyetlerinin de katılımıyla başta Afganistan, Suriye ve Libya olmak üzere bölgesel konuların da ele alındığı kaydedildi.