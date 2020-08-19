Son dakika haberleri: Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Kaymakcı, Türkiye-AB ilişkilerini... - Son Dakika

Son dakika haberleri: Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Kaymakcı, Türkiye-AB ilişkilerini...

Bir son dakika haberine göre Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, özellikle Türk iş çevrelerine uygulanan vizenin, Gümrük Birliğinin ruhuna aykırı olduğunu ve Türkiye-AB ticari ilişkilerini son derece olumsuz etkilediğini bildirdi.

Son dakika haberleri: Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Kaymakcı, Türkiye-AB ilişkilerini..., System.String[]

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, özellikle Türk iş çevrelerine uygulanan vizenin, Gümrük Birliğinin ruhuna aykırı olduğunu ve Türkiye-AB ticari ilişkilerini son derece olumsuz etkilediğini bildirdi.

Çevrimiçi ortamda gerçekleştirilen Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Meclis Toplantısı'nda konuşan Kaymakcı, Türkiye-AB ilişkilerinin bel kemiğini katılım müzakerelerinin oluşturduğunu belirterek, şu ana kadar 16 fasıl açıldığını, fasılların kapatılması konusunda siyasi engeller olduğunu söyledi.

AB'ye katılım perspektifinin çok önemli olduğunu ama müzakerelerin kısa dönemde ilerleyemeyeceğini gördüklerini dile getiren Kaymakcı, bu süreci canlandırmak ve altını güçlendirmek adına neler yapabileceği üzerinde durduklarını anlattı.

Kaymakcı, Türkiye-AB ilişkilerinde en önemli konulardan birinin de Gümrük Birliğinin güncellemesi olduğuna dikkati çekerek, "Gümrük Birliği mevcut haliyle asimetrik bir yapıya sahip ve her ne kadar sanayi ürünlerinin ve işlenmiş tarım ürünlerinin ticaretini kolaylaştırıyor görünse de bizim açımızdan sıkıntılı olan durumlar var. Bunlardan biri Avrupa Birliğinin üçüncü ülkelerle imzaladığı serbest ticaret anlaşmalarında bizim söz hakkımızın olmaması ama bu anlaşmaların biz AB'nin gümrük birliği ortağı olduğumuz için bize de uygulanması, dengesizlikler oluşturuyor. Bu arızanın Gümrük Birliği güncellemesinde giderilmesi için mücadele etmek istiyoruz." diye konuştu.

Gümrük Birliğinin parçası olmakla AB'nin ticaret politikalarını büyük ölçüde uygulamak durumunda olduklarına işaret eden Kaymakcı, "Biz aslında AB'nin ticari olarak bir üyesiyiz büyük ölçüde. Dolayısıyla burada da Türkiye'nin içinde olmadığı bir karar alma mekanizmasının bize verdiği sorunlar var. Gümrük Birliği güncellemesinde bunları aşmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Türk iş çevrelerine uygulanan vize Gümrük Birliğinin ruhuna aykırıdır"

Kaymakcı, özellikle Türk iş çevrelerine uygulanan vizenin Gümrük Birliğinin ruhuna aykırı olduğunun ve Türkiye-AB ticari ilişkilerini son derece olumsuz etkilediğinin altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vizenin ortadan kalkmasını zorunluluk olarak görüyorum. Türk insanlarının Schengen bölgesini vizesiz seyahatini sağlamak üzere burada da 72 kriter vardı. Bu 72 kriterden 66'sını yerine getirdik. Son 6 kriteri yerine getirme konusunda istediğimiz hıza maalesef sahip değiliz. Bu konuda biz Avrupa Birliği Başkanlığı olarak son derece kararlıyız. Ancak Türkiye'de yaşanan hain 15 Temmuz darbe girişimi ve arkasından izlenen güvenlik odaklı politikalar nedeniyle bu son 6 kriteri istediğimiz hızda yerine getiremiyoruz. Bizim biran önce bu 6 kriteri yerine getirip ondan sonra Avrupa Birliğine baskı yapabilmemiz lazım."

Pandeminin bu süreçte olumsuz bir etken olduğunu belirten Kaymakcı, "Şu anda vize olmayan ülkeler arasında dahi seyahatler kısıtlanmış durumda. Avrupa Birliği Schengen bölgesi olarak hareket ediyor. Şu anda Türk vatandaşlarının zorunlu olamayan durumlarda Schengen ülkelerine seyahati neredeyse mümkün olmaz hale geldi. Katı bir politika yok, burada daha çok pandemi gerekçe gösteriliyor. Bu gerçekten iş insanlarımızı sıkıntıya sokuyor ve adil olmayan bir durum. Bu konuda biz de girişimlerimizi sürdürüyoruz. Krizin başından itibaren AB büyükelçilerimizi birkaç kez topladık. Vize vermeyi durdurmuşlardı, onu başlatmalarını sağladık. Şimdi de vize verirken katı davranıyorlar, bunu aşmaya çalışıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Kaymakcı, pandemi nedeniyle ilerleyen dönemde seyahat anlamındaki zorlukların devam edecek gibi göründüğünü ifade ederek, iş dünyasını koruyup kolladıklarını, mümkünse iş dünyası için istisnalar getirilmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Türkiye-AB ilişkilerinin bir başka dinamiğinin de kurumsal yapısı olduğuna işaret eden Kaymakcı, "Yani Türkiye AB Ortaklık Konseyinin toplanması, Türkiye AB zirvelerinin yapılması, ekonomi, terörle mücadele, dış politika, ulaştırma gibi alanlarda AB ile bizim üst düzey diyalog toplantılarımız vardı. Maalesef Kıbrıs sorunu nedeniyle ve Yunanistan'ın tutumundan dolayı bu toplantıların yapılması artık mümkün değil." dedi.

AB'nin bir anlamda Türkiye ile angajmanını azalttığını belirten Kaymakcı, "Bu da tabii ilişkilerde çatışmayı daha da artırıyor. Gerek dış politika gerek terörle mücadele gerek Doğu Akdeniz, Suriye, Libya bağlamında Türkiye-AB ilişkilerinde ciddi çatışmalar, gerginlikler oluşmaya başladı. Bu yanlış bir karardı. Bunu aslında birçok AB üyesi kabul ediyor ama AB'deki bu oybirliği kültürü veya dayanışma kültürü nedeniyle 2 üye ülkeye verilen destek, aslında AB'yi Kıbrıslı Rumların ve Yunanistan'ın esiri haline getirdi. Bunu son dönemde aslında AB çok net gördü." diye konuştu.

Kaymakcı, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in araya girmesiyle Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarını bir süre askıya aldığını fakat Yunanistan'ın Almanya'ya haber vermeden Mısır ile imzaladığı deniz yetki anlaşmasının ardından gerginliğin yeniden tırmandığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Türkiye de Doğu Akdeniz'e gönderdiği sondaj araştırma gemi sayısını artırdı. Umarız bu tırmanış yerini sağduyuya bırakır. Umarız AB, 1-2 ülkenin bu kadar şımartılmasıyla kendisine de zarar verdiğini görmeye başlar. Nitekim görülmeye başlandığına inanıyorum çünkü son toplantıda Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi istediği desteği alamadı."

Türkiye tahsis edilen AB fonları ve programlarına değinen Kaymakcı, sanayici ve firmalara bu programları takip etmelerini ve bunlardan yararlanmalarını tavsiye etti.

" Birleşik Krallık'ın boşluğunu Türkiye doldurabilir"

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, AB'nin dünyanın en başarılı örgütlerden biri olduğunu vurgulayarak, "Üyelerine ve bölgesine en fazla ekonomik katkı sağlayan, demokrasisini güçlendiren bir yapı. Buna rağmen Birleşik Krallık, AB'den çıkma kararı aldı. Bu, popülizmin bir sonucudur. Birleşik Krallık'ın oturup hesap yapıp 'AB'den çıkmamız yararlı.' dediği bir çalışma söz konusu değil." dedi.

Birleşik Krallık'ın hala AB'den çıkamadığını ve yıl sonuna kadar ayrılması gerektiğine işaret eden Faruk Kaymakcı, şunları kaydetti:

"Bunun bizim ilişkilerimize de etkileri olacak. Brexit'in bir başka olumsuz etkisi; AB üyelik sürecimizde Birleşik Krallık, Türkiye'nin üyelik perspektifinin korunmasını sağlayan bir ülkeydi. Ayrılması belki o anlamda bizim için olumsuz olabilir ama şöyle de görmek lazım. Birleşik Krallık'ın AB'de oluşturduğu boşluk ileride doldurulmak istenirse Türkiye'nin üyeliğiyle kapatılabilir. Böyle bir Türkiye'yi de bizim hazırlamamız lazım. AB üyelik koşullarını yerine getirmiş, AB kurallarına uygun olarak hareket edecek bir Türkiye oluştuğu zaman böyle bir şey hala gerçekleşebilir ve bence iki tarafın da yararına olur."

Avrupa Birliği, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 14:17

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Kaymakcı, Türkiye-AB ilişkilerini... - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, "Okullar açılacak mı?" sorusuna yanıt verdi Son Dakika: Türkiye'de 19 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 23 can kaybı, 1303 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: HES uygulamasına riskli alan özelliği getirildi Fenerbahçe ile anlaşan Jose Sosa, 21.10'da İstanbul'a geliyor 18 yaşındaki genç kızı intihara sürükleyen tecavüzde Adli Tıp muayenesi tüm detayları ortaya çıkardı Yabancı uyruklu damat, kayınvalidesini öldürüp üzerine beton döktü Beşiktaş ile sözleşme yenileyen Necip Uysal, maaşında da yarı yarıya indirime gitti Nuri Şahin, Fraport TAV Antalyaspor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı ABD'li medya devi Bloomberg, Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeyi duyurdu: Türkiye Karadeniz'de enerji kaynağı keşfetti Ablası, 226 gündür kayıp olan Gülistan'la ilgili iki korkunç ihtimale dikkat çekti Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski oyuncusu Sinan Gümüş ile 3+1 yıllığına anlaştı Türkiye'nin doğusuyla batısını bağlayacak Ankara-Niğde Otoyolu'nda Bakan Karaismailoğlu incelemede bulundu 9 gündür kayıp kişiyi arayan AFAD ekibi, toprağa gömülü cansız beden buldu Camide giydiği kıyafetle eleştirilen Amber Heard'dan ilk açıklama geldi "Türkiye'ye gök taşı düştü" iddiasına uzman isim son noktayı koydu: Saklamaya gerek yok
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Oto gaza zam geldi Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Oto gaza zam geldi         
16:24
Borussia Dortmund, Real Madrid'li Reinier'i 2 yıllığına kiraladı Borussia Dortmund, Real Madrid'li Reinier'i 2 yıllığına kiraladı         
16:17
Karaman'da 65 yaş ve üstü ile 18 yaş ve altı vatandaşlara kısıtlama geldi Karaman'da 65 yaş ve üstü ile 18 yaş ve altı vatandaşlara kısıtlama geldi         
15:53
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona vakaları artsa da salgın kontrolümüz altında Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona vakaları artsa da salgın kontrolümüz altında         
15:48
Şevval Sam'dan sevgilisine şiddet uygulayan Ozan Güven'e tepki: Aynı filmde oynamam Şevval Sam'dan sevgilisine şiddet uygulayan Ozan Güven'e tepki: Aynı filmde oynamam         
15:41
Pandemi döneminde en çok kar eden market Bim oldu Pandemi döneminde en çok kar eden market Bim oldu         
15:26
Kardeşini silahla öldüren Kıbrıs gazisi ekiplerden kaçarken kaza yaptı Kardeşini silahla öldüren Kıbrıs gazisi ekiplerden kaçarken kaza yaptı         
15:11
Göbeğinin göründüğü fotoğrafa photoshop yapan Pınar Altuğ, takipçilerinin diline düştü Göbeğinin göründüğü fotoğrafa photoshop yapan Pınar Altuğ, takipçilerinin diline düştü         
14:59
Alaattin Çakıcı, Adana'da iş adamları ile bir araya geldi Alaattin Çakıcı, Adana'da iş adamları ile bir araya geldi         
14:36
Pilot il Kırıkkale'de İSDEM projesi başarılı oldu: Pozitif vaka artışı durduruldu Pilot il Kırıkkale'de İSDEM projesi başarılı oldu: Pozitif vaka artışı durduruldu         
14:23
En uygunu 107 bin TL! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır araç fiyatları En uygunu 107 bin TL! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır araç fiyatları         
13:46
Afyonkarahisar'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu Afyonkarahisar'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu         
13:38
Türkiye ve Yunanistan'ın askeri güçleri karşılaştırıldı Türkiye ve Yunanistan'ın askeri güçleri karşılaştırıldı         
13:12
Galatasaray, Fatih Terim'in düşünmediği 5 futbolcuyla yollarını ayırıyor Galatasaray, Fatih Terim'in düşünmediği 5 futbolcuyla yollarını ayırıyor         
12:50
İstanbul'da bir kişi eski çalışanı tarafından kurşun yağmuruna tutuldu İstanbul'da bir kişi eski çalışanı tarafından kurşun yağmuruna tutuldu         
12:47
Köyü basan yaban domuzları, çiftçilere 25 gündür uyku uyutmuyor Köyü basan yaban domuzları, çiftçilere 25 gündür uyku uyutmuyor         
12:31
Emekli vatandaş, gezmek için gittiği Safranbolu'da gördüğü safran bitkisini Edirne'de yetiştirmeye başladı Emekli vatandaş, gezmek için gittiği Safranbolu'da gördüğü safran bitkisini Edirne'de yetiştirmeye başladı         
12:29
Ek ödeme oranı yükseltilirse emekli maaşlarında 382 liraya varan artış yaşanacak Ek ödeme oranı yükseltilirse emekli maaşlarında 382 liraya varan artış yaşanacak         
11:54
Koşan köpeğin tasması ayağına takılıp yüzüstü düşen yaşlı kadın, öldü Koşan köpeğin tasması ayağına takılıp yüzüstü düşen yaşlı kadın, öldü         
11:38
Ürdün'de sendikalarının kapatılmasını protesto eden bin öğretmen gözaltına alındı Ürdün'de sendikalarının kapatılmasını protesto eden bin öğretmen gözaltına alındı         
11:07
Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı         
10:59
Yerli otomobil fabrikasının teknik eleman ihtiyacı bu liseden karşılanacak Yerli otomobil fabrikasının teknik eleman ihtiyacı bu liseden karşılanacak         
10:48
Boş arazideki cinayetin altından 'yasak aşk' çıktı! Karısıyla kaçan 10 yıllık arkadaşını vurdu Boş arazideki cinayetin altından 'yasak aşk' çıktı! Karısıyla kaçan 10 yıllık arkadaşını vurdu         
10:43
Mahalleyi böcek bastı, vatandaşlar isyan etti: Çocukların ağzından çıkıyor Mahalleyi böcek bastı, vatandaşlar isyan etti: Çocukların ağzından çıkıyor         
10:24
150 bin kişiye iş kapısı olacak '1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne başvuruların sayısı 658 bini aştı 150 bin kişiye iş kapısı olacak '1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne başvuruların sayısı 658 bini aştı         
09:30
Meteoroloji iki bölgeyi uyardı! Gök gürültülü sağanak yağış geliyor Meteoroloji iki bölgeyi uyardı! Gök gürültülü sağanak yağış geliyor         
09:26
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı 'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı         
09:21
Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi         
09:10
Mansur Yavaş'ın müsvedde kağıdına not alması sosyal medyada gündem oldu Mansur Yavaş'ın müsvedde kağıdına not alması sosyal medyada gündem oldu         
09:05
Eski Galatasaraylı Onyekuru, F.Bahçe'nin ardından Beşiktaş'ın da gündeminde Eski Galatasaraylı Onyekuru, F.Bahçe'nin ardından Beşiktaş'ın da gündeminde         
08:37
Alkolü fazla kaçıran genç kız, düştüğü dere yatağından çıkarılmaya bir saatte ikna edildi Alkolü fazla kaçıran genç kız, düştüğü dere yatağından çıkarılmaya bir saatte ikna edildi         
07:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2020 21:04:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri: Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Kaymakcı, Türkiye-AB ilişkilerini... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei