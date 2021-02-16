Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu 18 Şubat'ta Azerbaycan'a gelecek - Son Dakika

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun resmi temaslarda bulunmak üzere 18 Şubat'ta Azerbaycan'a geleceğini, 19 Şubat'ta ise Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Üçlü Dışişleri Bakanları 9. Toplantısının gerçekleştirileceğini duyurdu.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 18-19 Şubat tarihleri arasında resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'a geleceği bildirildi. Açıklamada, 19 Şubat'ta Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı David Zalkaliani'nin de Azerbaycan'a resmi bir ziyarette bulunacağı ifade edildi. Başkent Bakü'de 19 Şubat'ta da Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Gürcistan Dışişleri Bakanı Zalkaliani ve Bakan Çavuşoğlu'nun katılımıyla Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Üçlü Dışişleri Bakanları 9. Toplantısı'nın gerçekleştirileceği aktarıldı.

(Kamil Nadirli/İHA)