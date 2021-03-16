Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "2'nci Uluslararası Tahran Diyalog Forumu"na katıldı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "2'nci Uluslararası Tahran Diyalog Forumu"na katıldı
16.03.2021 14:25
Son dakika haberler... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, video konferans yöntemiyle düzenlenen "2'nci Uluslararası Tahran Diyalog Forumu"na iştirak etti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, video konferans yöntemiyle düzenlenen "2'nci Uluslararası Tahran Diyalog Forumu"na iştirak etti.
Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "2'nci Uluslararası Tahran Diyalog Forumu"na katıldığını belirterek, " Kafkasya, Doğu Akdeniz ve Afganistan'a dair bölgesel iş birliği vizyonumuzu paylaştık. Bölgemizde barış ve refahı birlikte sağlayabiliriz." ifadesini kullandı.
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