Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "2'nci Uluslararası Tahran Diyalog Forumu"na katıldı - Son Dakika

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "2'nci Uluslararası Tahran Diyalog Forumu"na katıldığını belirterek, " Kafkasya , Doğu Akdeniz ve Afganistan 'a dair bölgesel iş birliği vizyonumuzu paylaştık. Bölgemizde barış ve refahı birlikte sağlayabiliriz." ifadesini kullandı.

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