Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile görüştü - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile görüştü

24.02.2022 23:57
Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile görüştü

Son dakika gündem haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Ukrayna'daki son gelişmeler ele alındı. Bakan Çavuşoğlu, RF'nin Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonunun uluslararası hukukun ciddi bir ihlali olduğunu, bu operasyonu kabul edilemez bulduğumuzu ve reddettiğimizi ifade etti. Çavuşoğlu ayrıca, Ukrayna'nın siyasi birliğine, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik desteğimizi vurguladı ve diplomasi ve itidal için çaba göstereceğimizi belirtti" denildi.

Açıklamada, "Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşıyla ayrıca, konuya ilişkin BM, NATO, AGİT ve Avrupa Konseyi'nde devam etmekte olan süreçler hakkında da görüş alışverişinde bulundu" ifadeleri yer aldı.

(Musa Erdoğan/ İHA)

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile görüştü - Son Dakika


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