Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad ile görüştü - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad ile Afgan barış sürecini görüştü.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Özbekistan ziyareti kapsamında gittiği Taşkent'te ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad ile bir araya geldiğini belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, Halilzad ile Afgan barış süreci ve bölgesel gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunduklarını kaydetti.