Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AKPM Başkanı Daems ile görüştü - Son Dakika

Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AKPM Başkanı Daems ile görüştü
31.03.2021 10:45
Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Avrupa Konseyi Parlamanter Meclisi (AKPM) Başkanı Rik Daems'i karşılaması Fotoğraf çekimi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Parlamanter Meclisi (AKPM) Başkanı Rik Daems ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Avrupa Konseyi Parlamanter Meclisi (AKPM) Başkanı Rik Daems'i karşılaması
Fotoğraf çekimi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Parlamanter Meclisi (AKPM) Başkanı Rik Daems ile görüştü.
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