Çavuşoğlu'ndan uluslararası kamuoyuna eleştiri - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, uluslararası kamuoyunu eleştirerek, "Ateşkes olursa, sonrası ne olacak" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, Türk halkının selamlarını getirdiğini ifade ederek, "Türk halkının kardeş Azerbaycan halkına desteğini göstermek için bugün Azerbaycan'ı ziyaret ediyorum. Her daim kardeş Azerbaycan'ın yanında olacağız. Tüm dünyaya bir kere daha söylemek istiyorum, Yukarı Karabağ Azerbaycan'ındır. Yukarı Karabağ ve Azerbaycan'ın işgal edilmiş toprakları tüm kararlara rağmen bugüne kadar kurtarılmadı. Bugüne kadar Ermenistan'ın çekilmesi noktasında uluslararası toplumun somut bir adımı olmadı. Birleşmiş Milletler ve AGİT kararları uygulanmadı. 1 milyondan fazla insan kendi evlerine dönmek için bekliyor tüm bunlara rağmen saldıran hep Ermenistan oldu. Sivillere ve kahraman Azerbaycan ordusuna saldırdılar. Sonuçta kendi göbeğini kesmek Azerbaycan'ın kendisine düştü. Sıkışan Ermenistan, sivil yerleşimlere saldırmaya başladı bu insanlık suçudur savaş suçudur. Esasen Ermenistan'ın içine düştüğü çaresizliğin göstergesidir" dedi.

"ATEŞKES OLSUN DA SONUÇ NE OLACAK?"

Kendi topraklarını azat etmek için mücadele eden Azerbaycan'ın sivillerin zarar görmemesi için özen gösterdiğini kaydeden Bakan Çavuşoğlu, "Sivil yerleşim yerlerini hiçbir zaman hedef almıyor. İki ülke arasındaki fark da buradadır. Biz Azerbaycan ile bir milletiz yeri geldiğinde iki devlet gibi hareket ettiğimizi dün de gösterdik bugün de gösteriyoruz. Uluslararası topluma şu çağrıda bulunuyoruz. Biz, Gürcistan, Ukrayna, Suriye ve Irak'ın toprak bütünlüğünü nasıl savunuyorsak Azerbaycan toprak bütünlüğünü de aynı şekilde savunuyoruz. Bu konuda ayrım olmayacağını kardeş Azerbaycan sahada ve masada gösteriyor. Diğer taraftan Azerbaycan ile Ermenistan'a eşit mesafede yaklaşmak işgalci devleti ödüllendirmek anlamına gelir. Dünya haklının yani Azerbaycan'ın yanında yer almalıdır. Bugün bakıyoruz uluslararası çağrılara 'hemen ateşkes, derhal ateşkes'. Peki sonra ne olacak ateşkes oldu bugüne kadar da ne oldu? Ermenistan Tovuz'a saldırdı, Azerbaycan karşılığını verdi uluslararası toplum yine 'ateşkes' dedi. Ateşkes oldu ne oldu kısa süre sonra bu sefer Ermenistan tekrar Azerbaycan'a saldırdı. Ateşkes olsun da sonuç ne olacak? Ermenistan'a derhal Azerbaycan topraklarından çekil diyebiliyor musunuz? veya çekilmesi için bir çözüm üretebiliyor musunuz? 30 senedir aynı çağrılar MİNKS eş başkanlarıyla defalarca görüştüm somut bir projeniz planınız var mı yok. İlk defa devlet başkanları düzeyinde bir açıklama geldi belki içeriği farklı olabilir diye baktım daha öncekilerden farklı bir açıklama değil. Artık bunun böyle gitmeyeceğimi tüm dünya anlamalıdır. Biz tabi ki bu sorunun bugüne kadar barışçıl şekilde çözümü konusunda her türlü çabaya destek verdik. Tabii ki biraz önce bahsettiğim BM kararları ile Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü kapsamında barışçıl durumlarla çözülmesi gerektiğini söyledim. Ama 30 yıldır Ermenistan işgalin tadını çıkarıyor. Son zamanlarda tüm uluslararası anlaşmaları çiğneyerek işgal ettiği topraklara Orta Doğu'dan getirdiği Ermenileri yerleştiriyor. Yani biz burada kalıcı olmak istiyoruz diyor. Tüm dünyanın gerçekleri söyleyebilmesi için mücadelemizi sürdüreceğiz" diye konuştu.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ise, "Biz kardeş Türkiye'nin bütün seviyelerde, Cumhurbaşkanı seviyesinde milletvekilleri, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve Türk halkının her tarafta şartsız desteğini gördük. Bir daha sizin şahsınızda Türkiye halkına ve Türkiye devletine Azerbaycan halkı ve kendi adıma teşekkür iletmek isterim. Müzakere süreci 30 yıla aşkın süre uzadı. Özellikle 2018'den sonra Paşinyan yönetime geldikten sonra müzakere süreci kesintiye uğradı ve manasız bir duruma geldi. Savaşın bir ahlakı, bir kuralları vardır ve bir kırmızı çizgisi vardır. Ermenistan'ın ise bu kırmızı çizgisi yok" dedi.

(Murat Delice - Kamil Nadirli/İHA)