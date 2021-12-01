Son dakika haberleri | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Belaruslu mevkidaşı Makei ile görüştü
01.12.2021 21:34
Son dakika gündem haberine göre AGİT Dışişleri Bakanları Konseyi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makei'i karşılaması ve tokalaşma Görüşmeden detaylar İSVEÇ - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AGİT Dışişleri Bakanları Konseyi marjında Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makei ile görüştü.
AGİT Dışişleri Bakanları Konseyi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makei'i karşılaması ve tokalaşma
Görüşmeden detaylar İSVEÇ - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AGİT Dışişleri Bakanları Konseyi marjında Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makei ile görüştü.
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